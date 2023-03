Barrios, promesa Pynandi

Thiago Barrios, integrante del Seleccionado Paraguayo de fútbol de playa, disfruta a pleno su participación con la Albirroja en la Copa América de Rosario, Argentina.

El joven jugador de 16 años expuso en charla con el portal de la APF: “A mi corta edad estoy disfrutando de este torneo, el grupo me recibió muy bien y me hizo sentir parte importante, tuve el apoyo de todos y me siento muy comprometido para sumar mi aporte”.