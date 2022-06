Bareiro volvió al gol

Néstor Ortigoza, al igual que Bareiro fueron titulares. Adam fue cambiado a los 76’ y Orti a los 77’.

El último gol de Bareiro en el azulgrana fue el pasado 16 de abril en el empate 2-2 ante Platense, por la Copa de la Liga.

La Liga prosigue hoy con cinco encuentros: Talleres vs. Sarmiento y Unión de Santa Fe vs. Tigre (12:00), Estudiantes vs. Gimnasia (16:00), Boca Juniors vs. Arsenal (18:30) y Defensa y Justicia vs. River Plate (20:30).

Por el Torneo Federal A de Argentina, tercera división de ascenso, Ernesto Pinti Álvarez le dio la victoria agónica al Crucero del Norte, con su gol a los 92 minutos para vencer a Gimnasia y Tiro de Salta por la fecha 12, en la zona norte.

Zona que lidera el Crucero con 22 puntos, los mismos que Racing de Córdoba y Central Norte de Santiago del Estero. El Pinti sumó su quinto gol en 6 partidos jugados e el equipo microbusero donde es ídolo por sus campañas anteriores.