Esta situación pone en peligro la ejecución de las obras, pues el MOPC admitió en más de una ocasión que no cuenta con los recursos para pagar por las obras que se están realizando. De hecho, Díaz de Vivar señaló que la crisis financiera ya está afectando a las obras civiles encaradas por el Estado. “Nos afecta la deuda porque no son solamente obras viales las que están con problemas de desembolsos. Hay muchas otras obras, por ejemplo la penitenciaría de Emboscada, y allí son obras civiles; el puente de Chaco'i, que es una obra de infraestructura, donde existe una deuda de más de USD 40 millones; y otros contratos menores que maneja el MOPC, que tienen problemas de retraso”, contó el titular de la Capaco.

Insistió que los bancos ya están con dificultades para seguir con el proceso de cesión de deuda y advirtió que si se comienza a “cortar la cadena del dinero eso será catastrófico”. Mediante este proceso las contratistas obtienen liquidez de parte de los bancos.

PREOCUPACIÓN. El ingeniero explicó que las empresas se están financiando a través de la cesión de deudas con los bancos privados. Sin embargo, las entidades financieras actualmente están preocupadas porque la cesión de los créditos está en niveles muy altos, “topearon sus recursos y les cuesta seguir apoyando” a las empresas.

No obstante, las obras continúan mientras el Ministerio de Hacienda no encuentra solución a los inconvenientes. Díaz de Vivar lamentó que no exista coordinación entre Hacienda, el MOPC y el Congreso para aprobar créditos que ayuden a saldar las deudas. Además, cuestionó que la demora es otro problema porque en caso que aprueben los créditos, existen nuevamente plazos para los desembolsos, por lo que para las empresas urge que sean aprobados lo antes posible.

Por otro lado, el presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), ingeniero Paul Sarubbi, ya había afirmado que la situación de las empresas viales “está supermal” debido a la deuda que tiene el MOPC. “Estoy recibiendo también la presión de los asociados. Será un año difícil para las obras y para la economía en general, más aún teniendo en cuenta la situación de crisis del agro por la sequía”, expresó Sarubbi. Añadió que la situación se arrastra desde el año pasado. Explicó que las empresas hicieron un esfuerzo en inversión para continuar con los trabajos, pero ahora resulta que no existen recursos para el pago de las obras que ya están en ejecución.

“Malabarismos y reingeniería financiera”

El viceministro de Obras Públicas, ingeniero Rodolfo Segovia, admitió que una problemática que están afrontando es la falta de pago a las contratistas por las obras en ejecución. “Estamos haciendo malabarismos, una reingeniería financiera mensualmente como para ir cubriendo algunas deudas. También es cierto que existe la posibilidad de cesión de deuda a los bancos y otras alternativas que estamos viendo”, explicó el funcionario.

A propósito, el viceministro de Administración y Finanzas del MOCP, Carlino Velázquez, había informado que este año existe un crédito programático de USD 300 millones para pagar las obras, pendiente de aprobación del Parlamento.