Balotta: “Creo que Roque sigue, no tendría por qué ir”

“Creo que Roque sigue, no tendría por qué ir. Para él, la gloria del Olimpia no va a pasar así nomás. Estamos al día con él, se está hablando con él, es una gloria del Olimpia, no lo ubico en otro equipo. El cariño que tiene es demasiado importante”, apuntó Balotta en charla con Fútbol a lo Grande por Monumental 1080 AM.

Sobre la situación financiera del club, Balotta es optimista: “El futuro se ve muy bien, hay muchas ideas, la gente está colaborando, por sobre todo está la esperanza de poder sacar estos temas difíciles”, esto a la espera del nuevo corte administrativo que se realizará.

En cuanto a la llegada de Claudio Morel Rodríguez al cuerpo técnico de Cáceres, dijo: “No hay nada concreto, pero una vez que se pueda resolver, será una gran suma para el equipo”.

Derlis González llegó a las 5 amarillas ante Sol y se perderá el próximo juego ante Libertad.



4 goles tiene Derlis González en el torneo, es el goleador de Olimpia y se perderá el clásico ante Libertad.