Balanceo que registra Puente de la Integración es normal

Al respecto, los responsables informaron que es absolutamente normal en estructuras de este tipo. Aseguran que la colosal obra es segura y que la población de las Tres Fronteras no tiene por qué preocuparse aseguró el ingeniero Pánfilo Benítez, asesor especial de la Dirección de Coordinación de la Itaipú Binacional, que financia la obra.

Adelantó que la entidad emitió un comunicado aclarando la situación de manera a poder tranquilizar a la comunidad. “Para aclarar precisamente este tema, este puente tiene 470 metros de vano libre sobre el río. No tiene ningún pilar en el medio. El puente tiene 770 metros de largo. Las dos torres principales tienen 180 metros y 185 metros de uno al otro lado. Del lado del Brasil y del lado paraguayo hay algunos contrapesos de 10.000 toneladas cada lado y de eso se lastran esos tensores largos que todo el mundo vemos de arriba, a esa casa de equilibrio que le llamamos nosotros, en ambos lados”, explicó.

Indicó que esos tensores, que son cabos de diferentes cantidades, dependiendo del peso de cada tramo, porque es variable, se extienden hasta el centro del puente. “Al ir cargando el puente o por el efecto del viento eso se tiene que mover, no hay caso. Yo estuve en Japón en un curso, y los puentes que tienen, incluso colgantes, de más de 2.000 metros de largo, con 8 carriles y pasan incluso trenes abajo, se mueve 4 a 5 metros cada vez que pasan los trenes”.

Dijo que este puente atirantado se mueve a lo largo del eje y poco lateralmente. “Para que la gente entienda, es un puente kyha, se mueve a lo largo del eje. De esa forma va a trabajar. Cuando se hizo la prueba de carga, con 240 toneladas, las superó todas. Ese es un efecto del viento y de la carga que vamos a ir viendo. No hay que asustarse, eso se mueve, no tiene ningún riesgo, es normal dentro de los cálculos que permite”. El técnico insistió en que lateralmente, por el viento, también se va a mover, pero muy poco. “No hay mayor movimiento de manera lateral. Estoy aclarando esto por todos lados para que termine este problema. No tienen por qué asustarse”.

El ingeniero Benítez relató que el Puente Internacional de la Amistad también tiene movimiento. Recordó que la estructura de este paso está calculada para soportar vientos de hasta 213 km/h.