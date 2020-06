Báez no firmó, pero es cuestión de tiempo

Su contrato vence en este junio, aunque no logró firmar aún la extensión, es cosa de días, ya que tiene todo arreglado. “Tuvimos esperando esta semana para poder cerrarlo, no llegamos porque hay cosas más importantes como el test, es por seis meses, sería hasta diciembre”, apuntó Báez en charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM.

Báez confesó ser tentado por otros equipos para emigrar, pero prefirió continuar en el legendario. “Me llamaron equipos de afuera, de México y Perú y además algunos del país, pero la prioridad la tiene Guaraní. Pero cuando lo llaman debe poner todo en la balanza, soy capitán del equipo, Gustavo (Costas) me pone en todos los partidos, recuperé mi nivel, he hecho varios goles, eso pesa mucho y al negociar con otros equipos, Guaraní siempre tendrá la prioridad”, destacó.

Tras las pruebas de ayer por la mañana, Báez espera que no se registren casos positivos entre los jugadores y allegados, para así volver a la actividad pronto: “Entrenar sin fecha de inicio no estaba bueno, no había motivación para nada, estar tres meses sin jugar fue muy duro”, expresó el capitán legendario.

De momento ningún jugador del plantel legendario abandonó las filas, ni fue vendido ni se fue al finalizar su vínculo, algo que estrictamente había pedido Costas, mantener la mayoría del equipo para así pelear los torneos locales y seguir trepando en la Libertadores.