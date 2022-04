Bachi asegura que en Central hay usurpación de poder

Por su parte, el liberal Édgar Acosta, quien aspira a ser gobernador, dijo que el próximo en llegar no debe transar ni negociar con los colorados para llevar una buena gestión. Indicó que le hubiese gustado que un opositor sea quien esté reemplazando ahora a Hugo Javier, pero ante la división de los liberales, no fue posible.

“Me hubiera gustado que realmente se pueda llegar con la oposición y buscar alguien que no sea tan afín, pero habiendo ese internismo no se pudo. Machuca debe profundizar la investigación no blanquear a Hugo Javier”, reaccionó.

Hugo Javier fue imputado por el presunto uso irregular de dinero de la Gobernación, que debía ser destinado a obras para la reactivación económica en el marco de la lucha contra el Covid-19.

Actualmente cuenta con prisión domiciliaria.