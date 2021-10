Ayala se fue y asume Almeida en el Kelito

La derrota de River Plate 2-0 ante Cerro Porteño no cayó bien y se dio la salida de Celso Ayala, en su segundo ciclo, como DT del Kelito.

En su reemplazo llega Iván Almeida, quien en charla ayer con FALG habló sobre el desafío de cara a una complicada situación del club, con referencia al promedio (último): “Si la situación no era difícil seguro no me llamaban”. Agregó que “lo que vaya a pasar el fin de semana será muy importante. Buscaremos equivocarnos lo menos posible en el partido ante Sol de América, nuestro rival directo”, expresó Iván, que tendrá su debut este sábado (a las 18:00), de local, ante Sol, su último equipo como DT. Por otra parte, Pablo Zeballos dejó sus sensaciones sobre la salida de Celso Ayala: “Me decepcionó como profesional (DT) y como persona. Manifesté en su momento algo que muchos querían decir y no lo hicieron. Todo está a la vista”.