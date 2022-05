Aumentan ataques en la ANR con miras a las internas de diciembre

Desde el oficialismo aumentaron los cuestionamientos hacia el cartismo, mientras que este grupo decidió callarse para no alimentar más las internas. No obstante, los candidatos se ufanan de las encuestas que se están convirtiendo en un elemento de presión.

La disputa por la presidencia de la República y la Junta de Gobierno va subiendo de tono y tanto el presidente Mario Abdo Benítez como el ex mandatario Horacio Cartes están en campaña. Aunque Marito aún no define si competirá contra Cartes, no cesa en sus críticas hacia él.