Audios revelan montaje policial para apriete a narcotraficantes

Presuntos miembros de una organización dedicada al tráfico internacional de drogas habían sido detenidos y a las pocas horas liberados, según las grabaciones, tras pagar millonarias sumas de dinero a efectivos policiales.

Los audios de conversaciones telefónicas entre los presuntos integrantes del esquema criminal develan detalles de la liberación. Estos audios se podrán escuchar a través de Radio Monumental 1080 AM.

A continuación, parte de una conversación telefónica entre Ariel Aguilar (alias Monchi) y una persona identificada como Javier, grabada en fecha 30 de julio del 2021. Esta comunicación telefónica ocurre tres días después de la incautación, en la ciudad de Fernando de la Mora, de casi 3 toneladas y media de cocaína. Como resultado de este operativo se encuentran imputados y guardan reclusión Juan José Dubini Franco, su hijo Juan José Dubini Verdún, Bruno Ciancio Amarilla y Alberto Martínez Romero.

Ariel contacta desde el teléfono de su pareja Paola Espinoza a Javier, quien le relata los pormenores de su breve detención.

Javier: –Los policías me hicieron escuchar mis audios. Me dijeron que primero cayó el de Brasil, después que cayó su secretario. Empezó posiblemente en São Paulo. Después cayó el secretario que está en Foz y después de ese posiblemente cayó la persona con quien hablé. Por el teléfono caímos todos (el audio original es en guaraní).

Javier y otro miembro del grupo identificado como Édgar Gamarra Silva fueron detenidos entre el 27 y 28 de julio.

Javier cayó en Ciudad del Este, donde esperaba cobrar una suma de 14.000 dólares por “la mercadería” y Édgar en una barrera policial. Ambos, según el audio de la comunicación, estuvieron detenidos en sede de Investigaciones de la Policía en Ciudad del Este. Pero en la Policía Nacional no se tienen registros de estos procedimientos, ni mucho menos de las detenciones.

Javier: –Cuando me estaban llevando los policías, uno mensajeó a su par de Brasil. El policía me dijo que tenía una oportunidad y que no desaproveche, porque yo tengo la causa más pesada, ya que yo envié los audios diciendo que tenía cuatro paquetes.

Javier le comenta a Ariel que inclusive fue amenazado con que sería enviado al Brasil, donde supuestamente se lo requería.

Según el relato de Javier, uno de los policías más tarde envió un audio en portugués, supone que a un agente brasileño con quien estaban en permanente contacto, diciéndole que no tenían a las personas que buscaban, que se habían equivocado. En eso, le vuelven a ofrecer una “oportunidad”.

Javier confiesa que terminó pagando la suma de G. 5 millones para su liberación. Inclusive fue escoltado por la policía hasta su residencia, según comentó en la conversación con Ariel. En cambio, Édgar Gamarra tuvo que pagar mucho más, ya que en su poder se encontró un arma de fuego, se le escucha decir a Javier. Ariel comenta que los policías le sacaron 120.000 dólares a Gamarra.

Gamarra es uno de los investigados en el marco de la reciente operación A Ultranza Py. El mismo, según las investigaciones, forma parte de una estructura dedicada al narcotráfico. También se filtraron audios de conversaciones entre Gamarra y el político colorado Julián Vega.

Conexión con el caso “El Tigre”

Audios de Édgar Gamarra Silva, quien fue detenido y liberado pocas horas después, revelan su conexión con Édgar Cantero Martínez, procesado por tráfico de drogas y recluido en Emboscada. Cantero fue detenido en febrero de 2021, tras la incautación de 1.344 kilos de cocaína en la estancia “El Tigre”, ubicada en Alto Paraguay (Chaco). Unos meses después, en julio, cayó en un depósito en Fernando de la Mora 3.415 kilos de cocaína, que según los investigadores, pertenecía a la misma organización.

