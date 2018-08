Audios: Auditoría de la Corte pedirá investigar a un fiscal

Igualmente, el informe según fuentes de tribunales señala que no se halló responsabilidad en el supuesto audio entre el camarista del Alto Paraná, Aniceto Aníbal Amarilla Ávalos, con el ex intendente de Hernandarias, el liberal Mario Castillo.

La auditoría había sido encargada por la Corte Suprema de Justicia a raíz de los audios difundidos por Abc Cardinal, por lo que este será el segundo informe presentado por la Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional.

Hay que recordar que en el primer informe había pedido sumariar a una jueza, un fiscal, tres abogados y dos peritos, conforme con el documento presentado el 16 de agosto pasado.

SECTA MOON. En los primeros audios analizados, se habla de supuestas conversaciones entre el abogado Carmelo Caballero y el secretario del Jurado de Enjuiciamiento Raúl Fernández Lippmann, donde hablaban del caso de la Secta Moon.

En uno de los audios se escucha decir que “vamos a llevar a lo de Ígor (Cáceres), porque ahí tenemos esperanzas de que impute”, conforme la conversación difundida por Abc Cardinal. Además, que el fiscal de la causa, José Dos Santos, iba a desestimar la causa.

Según el análisis de la auditoría, el fiscal José Dos Santos fue recusado, por lo que la causa pasó a Ígor Cáceres, quien imputó al procesado. Lo raro que se halló es que la imputación fue presentada por el fiscal, cuando el mismo se encontraba en un juicio oral en Ciudad del Este.

Según las fuentes, como la auditoría en realidad estudia la actuación de los jueces, ya que no tiene jurisdicción sobre el Ministerio Público, recomendará remitir las conclusiones a la Inspectoría del Ministerio Público, para estudiar las actuaciones de Cáceres.

No obstante, el fiscal ya se encuentra suspendido por el Jurado de Enjuiciamiento, justamente por este caso, aunque no existe imputación alguna de parte de sus colegas que investigan el caso.

CAMARISTA. Con respecto al caso del camarista Aniceto Amarilla, este negó ante el Tribunal de Ética que haya dialogado con el ex intendente Mario Castillo, además de señalar que nunca intervino en causas civiles.

Según los resultados de las auditorías, no tienen forma de confirmar si es o no la voz del camarista. Sin embargo, sí se pudo confirmar que el camarista nunca actuó en el ámbito civil, y tampoco en la causa en cuestión. Con ello, señala que no hallaron irregularidad en el expediente o conexión con el mismo.