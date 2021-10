Atrasos de Registros Públicos paralizan negocios, denuncian

Marta Narvaja, ex escribana mayor de Gobierno y una de las manifestantes, señaló en una entrevista concedida a Última Hora que la DGRP viene mostrando dificultades inclusive desde antes de la pandemia y que los retrasos que se observan, principalmente en la expedición de documentos, se agudizaron en la crisis sanitaria por el Covid-19, demorando meses inclusive.

Al respecto, apuntó a Lourdes González, quien es la directora de Registros Públicos, como la responsable principal. “Hay ineficiencia laboralmente hablando (...). El problema que venimos acarreando ya data de antes de la pandemia, porque para ellos siempre hay un pretexto; y sin embargo, hace 23 años que ella está en el cargo (en referencia a González). Si ella no logró poner su institución en forma como para cumplir lo que la ley establece, entonces ella es la incapaz, porque no puede ser que la ley de unos plazos que ella tiene que cumplir para expedirnos los certificados de condiciones de dominio, los títulos de propiedad que ya están inscriptos, para el primero te da 10 días y para el segundo 20 días, jamás eso se cumplió”, manifestó.

parate. Asimismo, Narvaja enfatizó que el hecho de que se registren retrasos en la expedición de documentos afecta negativamente a los negocios que dependen de los certificados que debe brindar Registros Públicos. “La consecuencia de esto es grave, alrededor de los escribanos públicos están los bancos, las entidades financieras, los que quieren vender (una propiedad) porque necesitan, los que quieren comprar... Todo ese entorno financiero que nos rodea a los escribanos está afectado. Nosotros tenemos que habilitar para que concluyan esas operaciones financieras y no podemos hacerlo, no es por nuestra culpa, sino por culpa de esta institución que no funciona. Está parada la economía del país por culpa de la terquedad y soberbia de una persona”, expresó.



Directora dice que buscan solución

Sobre los reclamos de los escribanos, Lourdes González, directora de los Registros Públicos, indicó que ayer mantuvo una reunión con los representantes del Colegio de Escribanos y que se trazó una hoja de ruta con la finalidad de ir solucionando los problemas que existen. Aseguró que las dificultades con el nuevo sistema implementado en la DGRP no son responsabilidad de la dirección a su cargo y, en ese sentido, apuntó a la empresa que fue contratada por la Corte para proveer la herramienta. Sobre los retrasos para expedir los documentos, aseguró que existe un compromiso interno de ir regularizando la situación en el corto plazo, para también hacer frente de la mejor manera al fuerte movimiento de los últimos meses del año.