Athena Foods superó 14 veces umbral de facturación en 2019

Para Athena Foods, subsidiaria de Minerva, no era necesario notificar el acuerdo con Frigonorte firmado en junio pasado porque considera que no se trataba de una operación de concentración, sino de un contrato de prestación de servicios que además no impediría que el frigorífico trabajase simultáneamente de manera independiente. Aun así, decidió hacer el trámite.

Estos argumentos le valieron la correspondiente aclaración por parte de los técnicos de Conacom, quienes primero mencionaron que la ley se extiende a los contratos que posibiliten el control de una de las partes. Asimismo, recurrieron al artículo 14 de la Ley 4956 de Defensa de la Competencia, que obliga a las empresas a notificar cuando su facturación bruta global en Paraguay supere en el último ejercicio contable los 100.000 salarios mínimos mensuales como consecuencia de la operación.

La Dirección de Investigación calculó que en dólares ese límite alcanzaría en el 2019 los USD 34 millones, monto que la multinacional superó ya en setiembre, según consta en el dictamen. El documento refiere que al cierre de ese mes, el Grupo Athena Foods tuvo rentas netas de USD 1.305 millones y que sus operaciones en Paraguay aportaron un 37%.

Estos datos revelan que los ingresos que obtuvo en el país en el mismo periodo fueron de USD 482,9 millones, 14 veces más que el umbral establecido por ley.

Predominio. Sobre el primer punto que se refiere al control que puede tener la multinacional, el informe indica que hay una fuerte dependencia del frigorífico pedrojuanino debido principalmente a su delicada situación financiera y falta de capital de giro. En ese sentido explica que si bien los volúmenes de faena del contrato no alcanzan la capacidad instalada de la planta, lo que da lugar a utilizar esa capacidad ociosa para otros negocios, supera ampliamente lo que venía faenando antes de su cierre en enero de 2020.

Teniendo en cuenta estos detalles, la Dirección de Investigación refiere que Athena Foods adquiere la posibilidad de ejercer influencia decisiva sobre las actividades de la planta de Pedro Juan Caballero.

Estos y otros argumentos contienen el legajo de más de 60 páginas que elaboró la Dirección de Investigación para concluir que el contrato con Frigonorte crea o refuerza la posición dominante de la multinacional en el mercado de faena de bovinos.

Sin embargo, en medio de una fuerte presión de los ganaderos que denuncian una distorsión de precios causada por una concentración excesiva del grupo empresarial, el Directorio de Conacom todavía debe decidir si rechaza este acuerdo o lo aprueba con condicionamientos.