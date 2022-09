Asignan fiscal tras intervención de Incoop en Cooperativa San Cristóbal

La fiscala general del Estado asignó a la fiscala Liliana Alcaraz en la causa abierta tras la denuncia presentada por el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), al encontrar irregularidades y presuntos lavados de dinero en la Cooperativa San Cristóbal.

La entidad financiera había sido intervenida en marzo de este año, luego de que se haya realizado el operativo A Ultranza Py, donde quedó detenido el ex presidente de la cooperativa, Juan Carlos Ozorio (ex diputado colorado). La sospecha es que en el tiempo que el ex legislador era titular de la entidad, supuestamente usaba ésta para lavar dinero.