Así lo recoge el medio internacional BBC News Mundo, que dio a conocer un reportaje completo sobre un grupo de paraguayos que viven en la isla, en medio de las tensiones que se desatan en la zona, por una creciente amenaza por una guerra con China, que también involucra a Estados Unidos.

Además, señala que en la actualidad solo unos 13 países en todo el mundo tienen relaciones diplomáticas con ese país, de los cuales dos son latinoamericanos: Paraguay y Guatemala.

La creciente comunidad de paraguayos que vive en Taiwán en medio del conflicto geopolítico con China

Uno de los compatriotas que reside en Taiwán, Pablo Orué, de la Asociación de Estudiantes Paraguayos en Taiwán, quien llegó a Taipei para estudiar primero mandarín y después un posgrado en relaciones internacionales en la Universidad Nacional de la isla, destacó a través del medio cómo se vive en esa nación insular.

Señaló que llegó a Taiwán en el 2019, cuando ya había un importante número de connacionales en el lugar. Dijo que en ese entonces todavía no se llegaba al punto de que en cualquier sitio se encontraban entre paraguayos por las calles, pero que eso ahora sí se va dando, ya que constantemente arriban paraguayos, principalmente jóvenes que van a estudiar.

Resaltó que en Paraguay no tenemos montañas, por lo que no estaba muy acostumbrado a hacer senderismo, pero que actualmente se convirtió en una de sus actividades favoritas.

Mientras se mostraba con su tereré a cuestas, Orué señaló que si bien la situación de China contra Taiwán es algo que sí tiene muy en cuenta, dijo que lo que más le preocupa es la continuidad de las relaciones diplomáticas entre Paraguay y Taiwán, porque en la isla ya se aprendió a convivir con eso.

En ese mismo sentido se pronunció Valentina González, quien llegó al país insular hace un año y medio para estudiar Relaciones Internacionales en la Universidad de Tamkang, en el norte de Taipéi, en el marco de una beca del Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán (MOFA, por sus siglas en inglés).

Manifestó que, ante la posibilidad de que Paraguay pierda los vínculos con Taiwán, ya se encuentran analizando como opción ir a estudiar en China o retornar al país, pero resaltó que es una situación que les preocupa porque perderían una oportunidad sumamente importante.

Señaló que en la universidad donde está desarrollando sus estudios tienen docentes tanto de Taiwán, Egipto, Suiza, Nicaragua como Alemania y que, a diferencia de los paraguayos, se enfocan mucho más en investigaciones.

"Desconozco una oportunidad así de grande que haya para los paraguayos. La alianza que tenemos con Taiwán hace que podamos estudiar en una de las mejores universidades de este país, que nos den cupos", destacó, añadiendo que tienen un estipendio mensual con el cual pueden cubrir sus gastos.

Sostuvo también que la cultura en el lugar es muy distinta a la de Paraguay y que en principio sí le pareció complicado, debido a que todo, desde los olores, es nuevo para los compatriotas, pero que acostumbran a juntarse entre paraguayos para compartir nuestras tradiciones.

Nuevas oportunidades

Eduardo Saguier, un hombre que llegó hace ya 11 años a la isla como becado pero luego se casó con Ban Yu Yun, de una de las 18 tribus originarias que habitan el país insular desde hace siglos, mucho antes de la llegada de las tropas de Chiang, también habló de su experiencia en Taiwán.

Destacó por su parte todo lo que les ofrece Taiwán, pero lamentó que en Paraguay no se consiguen esos beneficios, sobre todo en materia de seguridad y oportunidades de empleo.

"Podés estar en el cajero automático a las 1:00 de la madrugada sacando USD 1.000 y caminar con tu celular afuera, y si viene una moto no vas a tener la sensación o no te vas a preguntar si tenés que cruzar o no. Y si sabés de idioma, esa es tu tarjeta para ser bienvenido en cualquier compañía", ejemplificó.

En tanto, reconoció que se ven afectados por la amenaza de guerra que persiste en la isla, por lo que se ven obligados a estar alertas y adaptarse a las medidas que se van adoptando ante eventuales ataques o invasiones chinas.

Al respecto, dio a conocer una aplicación de celular mediante la cual los residentes en Taiwán pueden acceder a un mapa que marca dónde están ubicados los búnkeres o refugios de protección antiaéreos para protegerse en caso de que China los invada.

App sobre búnkeres en Taiwán.jpg

"Escuchar que hay una amenaza de ataque de invasión a Taiwán o Nanci Pelosi viene a Taiwán y China está amenazando, eso ya los taiwaneses están escuchando hace más de 50 años, pero decidimos registrar a nuestro hijo en la Embajada de Paraguay y si pasa algo nos vamos a Paraguay", indicó Saguier.

Con respecto a las actividades nocturnas de los paraguayos en la isla, Walter Orué, otro de los estudiantes, señaló que generalmente acuden a los night market o mercados nocturnos, donde se puede jugar, comer, tomar y adquirir lo que uno busque.

"Uno lo encuentra todo en el night market. Descubrí que Taiwán tenía esta diversidad lingüística, porque tienen su propio idioma que se llama taiwanés versus lo que es chino mandarín, es una dinámica social muy parecida a la que tiene Paraguay con el guaraní.

Sobre la situación tensa que vive la nación insular, Walter manifestó que se trata de algo que les preocupa constantemente, pero resaltó que Taiwán, así como Paraguay, ya sobrepasó situaciones de conflictos con otros países mucho más grandes y poderosos, pero que siempre logró sobrevivir.

Pilar y Montse Argaña, unas mellizas que están estudiando juntas en Taiwán, también manifestaron que la situación de China-Taiwán les preocupa, debido a que ya están construyendo una vida allá, pero que es algo con lo que les toca vivir.

Contaron que también se dedican a cantar en bares y que en ese país "se siente la vibra latina, especialmente cuando hablan en guaraní", pero señalaron que a los taiwaneses les gusto mucho la música latina, por lo que cuando emplean canciones en español, sienten mayor aceptación.

Las dos hermanas son oriundas de Arroyos y Esteros y llegaron a Taiwán hace tres años para estudiar un año de mandarín, pero luego la primera se inscribió en Ingeniería de Sistemas, mientras que la otra comenzó la carrera de Química de la Universidad Nacional de Ciencias y Tecnología.

Desde que Xi Jinping llegó al poder en 2012, la amenaza de invasión a Taiwán ha ido cobrando fuerza. El gobierno de Pekín reclama que el territorio de la isla le pertenece en realidad a China y los locales viven bajo una constante amenaza de que, en cualquier momento, el segundo ejército más poderoso del planeta ponga la mira en Taiwán y la invada.

Solo días pasados, un misil bautizado como Hwasong-18, un arma que teóricamente puede alcanzar Estados Unidos y que es mucho más eficiente y difícil de detectar, fue lanzado por China al mar y esto obligó a las autoridades japonesas a activar momentáneamente las alertas para la población.