Gaspar dijo que se trata de un sofisticado inhibidor que es capaz de realizar un escaneo de multifrecuencia de alarmas, cerraduras, señales de internet e incluso de las cámaras de circuito cerrado.

“Cuando no es habitual que no veas las cámaras, no se puede suponer que es solo un problema técnico, uno debe ir a verificar. Los mismos debe pasar cuando se da una especie de inhibición de algún objeto extraño en el sitio custodiado”, recomendó.

El profesional explicó que existen dispositivos para realizar contraataques a este tipo de inhibidores y que estos se usan en otros países donde es frecuente el uso de este tipo de artefactos.

Gaspar comentó que muchos bancos siguen usando tarjetas inteligentes para los cajeros cuando ya existen antecedentes de que delincuentes pueden vulnerar el sistema.

https://twitter.com/npyoficial/status/1577374016532267049 #TSJE -¿Se puede recuperar algo de los DVRs quemados?



"Si es que las placas madres de estos discos están intactos, podrían ser legibles aún. Si no contaban con los mecanismos de ciberseguridad correctos, no servirá"



Miguel Ángel Gaspar, experto en ciberseguridad.#NPY pic.twitter.com/o3y2YXoIac — NPY Oficial (@npyoficial) October 4, 2022

Gaspar cuestionó que este artefacto haya pasado por Aduanas sin inconvenientes. Aseguró que el país debe preocuparse por las bandas internacionales que utilizan este sistema.

El experto en ciberseguridad señaló que en el caso de las cámaras de circuito cerrado de los domicilios, los usuarios deben de tener total control sobre el sistema y no depender de terceros para evitar la filtración de las imágenes.

DVR de la Justicia Electoral

Con relación a los discos del circuito cerrado del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) que fueron recuperados tras el incendio, el profesional aseguró que existen esperanzas de que las imágenes puedan ser recuperadas.

Por otro lado, el profesional dijo que la institución debería de contar con un sistema especial de contingencia para proteger las urnas, según lo establecen las normativas de seguridad.

“Se requiere un mecanismo de mitigación de riesgo y un plan de continuidad del negocio que permita que los sistemas sigan funcionando ante las contingencias”, dijo.