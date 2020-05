Así fue el inicio de la persecución policial que dejó un niño baleado

Lea más: Fiscala imputará a policías por tentativa de homicidio y omisión de auxilio

En el automóvil, que recibió seis impactos de bala, viajaban Ricardo Riquelme, su pareja y sus dos hijos menores de edad, un bebé de 3 meses y un menor de 6 años, que se encuentra internado en estado delicado en el Hospital de Trauma.

El procedimiento irregular fue duramente criticado y los efectivos policiales Juan Amarilla, con 10 años de servicio, y el suboficial Derlis Sanabria, con dos años, serán imputados por el Ministerio Público por tentativa de homicidio, omisión de auxilio y lesión corporal en el ejercicio de sus funciones.

El ministro del Interior, Euclides Acevedo, refirió que la actuación policial fue “por falta de idoneidad” y sostuvo que no existe licencia para matar dentro de las fuerzas de seguridad.

Entre tanto, refirió que también hubo una irresponsabilidad del padre por llevar a las criaturas y encima esconderse y huir, a la vez de señalar que las balas de los uniformados deberían haber ido a las ruedas.

El conductor del rodado dijo que evadió el control policial por temor a una multa o tener que pagar coima, por lo que fueron perseguidos durante un trayecto de casi 8 kilómetros desde la ciudad de San Lorenzo hasta Luque.

“Mi único error fue desviar la barrera porque pensé que me iban a pedir coima, porque yo les llevaba a los niños y eso no se puede por el tema de la cuarentena, pero me jugaron a matar porque mi auto tiene seis impactos de bala”, expresó Riquelme.