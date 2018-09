Asesinan a un policía y a toda su familia en Villarrica

GUAIRÁ

Un agente policial junto con su esposa y sus dos hijos menores fueron hallados sin vida ayer en su propia vivienda, ubicada en el barrio San Miguel de Villarrica, Guairá. Aún existen dudas sobre el móvil del macabro crimen.

Las víctimas son Hugo Armando Fariña Baeza, personal policial, comisionado al Palacio de Justicia de Villarrica, su esposa María Villaverde de Fariña y sus hijos Israel (12) e Isabel (6). Los cuerpos sin vida se encontraban en un dormitorio de la vivienda.

Óscar Ortega, jefe de Investigación de Delitos del Guairá, señaló que el hallazgo de los cadáveres se produjo en la mañana de ayer, tras el aviso que dio la madre del policía, Miguelina Baeza.

Miguelina señaló a ÚH que fue varias veces a tocar la puerta de la casa de su hijo, ya que ella vive en un casa contigua, con su intención de llevar a los niños a participar de un festejo, pero que tras no recibir ninguna señal volvió a su domicilio.

Posteriormente, volvió a insistir, y en un momento dado a través de la ventana observó de reojo a su nuera, le habló, pero la misma no respondía, en ese momento divisó los demás cuerpos ensangrentados. “No puedo creer lo que pasó, cuando me di cuenta de que todos estaban muertos di un grito y me caí al piso a llorar”, señaló la mujer, al tiempo de indicar que luego se animó a abrir la puerta, encontrando también a su nieta sin vida, con rastros de haber sido atacada con arma blanca.

Con mucho dolor, la mujer precisó que la zona es peligrosa, por lo que pidió al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, que invierta más en seguridad y trabajo, para evitar que los jóvenes caigan en la delincuencia.

En la causa, la Policía aprehendió a un menor de 13 años que frecuentaba la casa para alimentarse y hacer mandados, pero luego fue liberado. El jefe de investigación de la zona señaló que en el lugar no hallaron ningún casquillo de balas percutidas.