Artistas internacionales regalan entretenimiento en cuarentena

La creatividad de artistas y productores se pone a prueba en esta cuarentena, y entre las producciones más destacadas lidera el reciente megaconcierto de dos horas, promovido por Lady Gaga, bajo el nombre de Un mundo: Juntos en casa (One world: Together at home), en el cual históricamente participaron del show virtual estrellas de la talla de Taylor Swift, Rolling Stones, Jennifer López, Paul McCartney, Lizzo, Celine Dion, Andrea Bocelli, Stevie Wonder, Elton John y Maluma, entre otras. El evento se puede ver en el canal de Youtube de Global Citizen.

Antes del show, la organización instó a apoyar a la OMS en su respuesta contra el coronavirus, asegurando haber recaudado ya 35 millones de dólares para organizaciones locales y el fondo de respuesta solidaria ante el Covid-19 del organismo mundial de salud.

EN ESPAÑOL. La versión de habla hispana de un show similar al One World, se tituló Concierto en Casa, emitido desde las plataformas de Telemundo. Algunos artistas que participaron de esa propuesta fueron Alejandro Sanz, Luis Fonsi, J. Balvin, Laura Pausini, Carlos Vives o David Bisbal, y otros.

Dicho concierto siguió a la experiencia del colombiano Juanes y el español Alejandro Sanz el 15 de marzo. Los artistas usaron la plataforma de Youtube para llegar a sus fans, tras cancelarse los shows que ambos tenían previstos en Colombia. El mismo sigue disponible en #LaGiraSeQuedaEnCasa en Youtube.

“Es una situación complicada y extrema, pero saldremos de esta y volveremos a encontrarnos por ahí”, bromeó Sanz, para transmitir ánimo a sus seguidores.

MAGIA DISNEY. Be Our Guest, del clásico La Bella y la Bestia, fue una de las más ocurrentes y coloridas interpretaciones en el musical virtual Disney Family Singalong, musical emitido por ABC, el jueves 16 de abril. El montaje estuvo a cargo de los actores Derek Hough y su novia Hayley Erbert, más Julianne Hough, desde un contacto telefónico con la pareja. Ellos recrearon la magia de Disney desde su cocina. También se sumaron Christina Aguilera, Beyoncé y Ariana Grande, entre otras estrellas, todas desde sus hogares.

PRÓXIMAMENTE. El colombiano Juanes y la Filarmónica de Bogotá ofrecerán un concierto virtual titulado Volverte a ver, por Youtube, este sábado 25 de abril.