Artistas de diferentes rubros que no se rindieron ante la pandemia

Al no poder realizar espectáculos masivos a causa del Covid-19, artistas de todos los rubros tuvieron que reinventarse y buscar la forma de seguir ganando el pan de cada día y la manera de seguir pagando sus cuentas.

Nizugan Júnior, por ejemplo, comenta que al cerrarse todo tuvo que empezar a realizar los ahora ya famosos show virtuales, videollamadas y grabación de felicitaciones y saludos para la persona agasajada. Pero como todo esto no fue suficiente se dedicó a preparar pizzas italianas y a entregarlas por delivery en su barrio. “Fue todo un desafío en verdad, porque tuvimos que dejar de hacer lo que hace tiempo hacíamos, así de repente. Menos mal, en este diciembre están saliendo más eventos y seguimos todos los protocolos. Hacemos la desinfección total de nuestros elementos de trabajo, les enseñamos los chicos cómo usar el alcohol y todo de forma graciosa y entretenida”, menciona el mago. Otra de las artistas que pasaron del baile a la cocina, específicamente a la pastelería, es Olga Doldán. “Al comienzo de la cuarentena no sabía qué hacer, más que estar en familia. Siempre me gustó la cocina y empecé a mirar tutoriales. Una vez mostré en un grupo de amigos unos alfajores artesanales que preparé y me empezaron a realizar pedidos. Me di cuenta de que esto podría funcionar como una opción b”, relata. Una vez que se levantó la cuarentena total, Olga tomó un curso de elaboración y decoración de tortas. Esto a la par de reabrir el Instituto de Arte Olga Doldán, donde se enseña baile, canto y actuación. ACTORES. Equipo Teatro señala que durante cuatro meses no realizaron actividades relacionadas con el teatro presencial ni eventos. “Pusimos en plataforma dos obras para adultos y una infantil sin buen resultado. Recién en julio hicimos dos fines de semana de Pinocho en el Autoteatro Costanera y en la semana del Día del Niño funciones de Princesas”. Hace poco llevaron a escena Caraduras, pero como todo esto no es suficiente para el sustento diario, realizan presentaciones de Papá Noel y duendes para clubes, empresas y shoppings. También lo realizan para familias. Es así que ya poseen agendamientos para la Navidad. “Esperamos que en enero ya podamos sumar más espectadores en la sala y poder presentar las obras previstas”, señala. Por su parte, el cantante de Bohemia Urbana, Jaime Zacher tuvo que vender su camioneta para pagar algunas deudas. “Logré vender la camioneta, hoy estoy saldando varias cuentas pendientes, y siento un alivio indescriptible. Por suerte tenía algo para vender, en esta pandemia no todos tuvieron esa suerte, especialmente en el rubro del arte”, posteó en sus redes el vocalista del grupo, que este fin de mes planea realizar un concierto de fin de año online. Otra de las que reinventó los shows clownescos es Aura Brítez, quien apostó por la tecnología y logró que su familia se adhiera a la propuesta con buenos resultados.



Opinión

“No es lo mismo un músico haciendo pizza”

“No nos reinventanos, seguimos firmes en nuestra vocación, porque como espectadores de las famosas reinvenciones, vimos a muchos colegas frustrarse en rubros que no son los suyos. No es lo mismo un músico haciendo pizza ni un panadero haciendo música.

Buscamos todas las alternativas y oportunidades posibles para seguir ofreciendo lo que nosotros sabemos hacer, conciertos vía Zoom y serenatas online. Nos adaptamos a la situación”.



“Hubo momentos de desesperación”

“Durante el inicio de la cuarentena hubo momentos de desesperación. En mi caso, como parte de una familia de artistas que es el Bochín Teatro Clown, tenía una gran responsabilidad porque hace unos años soy la principal gestora de la familia. Entonces, acudí a la tecnología, a pesar de la resistencia de mis padres, pues no creían rentables los shows online. Pero igual seguí adelante, pues creo que puede lograrse un feeling a través de la cámara”.