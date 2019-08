Arregui asume en Seprelad, pese a objeción de cartistas

Señaló que desde este lunes estará asumiendo con todas las plenas facultades su tarea como nuevo ministro de la Seprelad en reemplazo de María Epifania González, quien tuvo que renunciar luego de que se descubrió que su hijo José Rodríguez estaba operando como abogado particular del vicepresidente de la República para negociar la comercialización de energía a favor de una empresa brasileña.

“La noche anterior en que esto se desencadena, comencé a escuchar una serie de rumores, pero el presidente me había llamado y me dijo: ‘se están diciendo muchas cosas, vos sos el nuevo ministro de Seprelad, no hagas caso de lo que se está diciendo”, expresó Arregui en declaraciones a 1080 AM.

Desde el cartismo empezaron a cuestionar al presidente de la República por la decisión de nombrar a Arregui como nuevo titular de Seprelad. Esto luego de que el mismo formó parte del equipo de asesores de la Unidad Especial Anticorrupción que se encargó de realizar auditorías de los diferentes ministerios e instituciones.

Desde el Congreso apuntaron que la resistencia de Honor Colorado a la designación de Arregui es evitar que se investigue a Cartes por posible lavado.

Ayer se realizó el corte administrativo en la Seprelad.

BAJO LA LUPA. La designación de Arregui se da en momentos en que Paraguay está a punto de ser evaluado por organismos internacionales, para evitar que ingrese en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Entre las tareas, está la aprobación de un paquete de leyes que está a instancias del Congreso. Las mismas apuntan al combate contra el lavado de dinero, el terrorismo y el crimen organizado.

Se trata de 12 propuestas legislativas. Entre ellas se habla de la creación de la Secretaría de Inteligencia Financiera; el procedimiento especial para la creación del comiso especial, autónomo y la privación de beneficios y ganancias.

Se crearán juzgados especializados en el tema de lavado de dinero, narcotráfico y antisecuestro. Se crean y tipifican los hechos punibles de cohecho transnacional y soborno.

El próximo año llegarán los integrantes del equipo de la región que se encargará de observar el cumplimiento de los compromisos.