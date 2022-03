Hoy en Montevideo, Uruguay, se pone en marcha la etapa final del Sudamericano Sub 17 de fútbol femenino 2022.

En la fecha 1, los duelos son: Brasil vs. Chile (18:00) y Colombia vs. Paraguay (20:30). En la fecha 2, el miércoles 16, los juegos: Chile vs. Colombia (18:30) y Paraguay vs. Brasil (20:30). Cierran el sábado 19: Paraguay vs. Chile (18:00) y Colombia vs. Brasil (20:00).