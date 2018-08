–¿Cuáles son los planes para mejorar la atención de la salud?

–Una de las primeras medidas es que vamos a hacer una intervención fuerte, en el buen sentido de la intervención, no de control ni de auditoría, una intervención de gestión en el Hospital Central. Con el Consejo (de Administración) hemos tomado la determinación de estar una vez a la semana al menos en el Hospital Central. El próximo miércoles vamos a ir a darles nuestro apoyo a las autoridades y para resolver algunos temas puntuales.

–¿Cuáles son los temas que se deben resolver?

–Lo primero que vamos a abordar es el tema de urgencias. Tenemos un hacinamiento regularmente, no producto de la cantidad de gente que llega, sino de la cantidad de gente que no se puede trasladar hacia clínica médica. Ese es un problema que nos aqueja regularmente. Puntualmente lo que vamos a hacer es trasladar los consultorios de Nutrición y Sicología del Hospital Central. Con eso vamos a liberar un espacio importante que vamos a intervenir mediante una licitación que se va a adjudicar dentro de quince días, con eso vamos a convertir en salas de internación con alrededor de 45 a 50 camas nuevas. Con eso no estamos diciendo que es una solución definitiva; sin embargo, creemos que sumándole otras acciones en el corto plazo se podrá resolver el tema, por lo menos, en cuanto a la atención y el hacinamiento.

–¿Cuáles serán las otras medidas?

–Una de las medidas seguidas a esta es que en los primeros meses del año que viene se van a mudar los servicios al Hospital Ingavi. Por dar un ejemplo, Traumatología es uno de los servicios que están previstos que se trasladen. Entonces, estamos hablando de 100 camas (liberadas). Eso vamos a convertir en camas de internación para clínica médica. A eso hay que sumarle la Policlínica, que en los meses de abril y mayo (del 2019) se va a inaugurar. Tendríamos 90 nuevos consultorios más la farmacia externa. En tercer lugar, vamos a recuperar espacio para ampliar. Ahí sí podemos hablar de ampliación de urgencias y de las camas.

–La principal queja es la escasez de insumos, ¿qué se hará para garantizar la provisión?

–Nuestro esfuerzo va a estar enfocado y acompañado en la solución que podemos encontrar en la provisión de insumos. Nuestra siguiente acción consecutiva es lograr que el cuadro básico de insumos se revise, se actualice y que las licitaciones sean más efectivas. Los medicamentos, que son cerca de 460 ítems. Tenemos la provisión de 95% en parque sanitario y siempre hay un 8% a 10% que está sujeto a la orden de entrega, pero todos adjudicados. Entonces, si esa disciplina que logramos conseguir en medicamentos y ese modelo de gestión los trasladamos a insumos tendríamos un éxito mayor en la provisión.

–¿Cuál es el problema?

–El problema es que el IPS tiene cerca de 5.000 ítems en su cuadro básico de insumos. Hablamos desde lo más sencillo a lo más complejo, de gasa, jeringa hasta catéter. Hemos empezado a trabajar este año, pero quedamos empantanados porque teníamos tantas licitaciones. Pero desde el mes de setiembre, exclusivamente, un equipo de seis personas van a revisar y modificar las especificaciones técnicas, no eliminar, no cargar de nuevo. Porque estas especificaciones técnicas vienen del pasado, la industria ha crecido y encontramos que tenemos insumos que no responden a las necesidades. Vamos a tener que irnos a un proceso que no es tan rápido. Creemos que para fin de año vamos a tener no la totalidad, sino una parte. Empezamos de lo más complejo como cardiocirugía, que es lo que cuesta más.

–El ministro de Hacienda, Benigno López, propone compras unificadas entre Salud y el IPS. ¿Qué opina sobre la propuesta?

–Si se unifican las compras y se adecuan los cuadros básicos se supone que por economía de escala tendrían que bajar los precios. Se tendría que pensar en centralizar la unidad de compra. Ahí tendríamos que entrar a hablar de tecnología en un sistema de compensación. Esto tendría que funcionar, desde mi punto de vista, como un sistema de compensación que puede ser con servicio o dinero. Tiene que haber ese modelo de compensación porque no le va a dar el cuero al IPS ni al Ministerio de Salud para comprar medicamentos para todo el mundo. Lo que va a llevar un poco más de plazo es la parte financiera. Con el ministro de Hacienda hablé y le dije que yo lo que veo es que alguien va a tener que poner el dinero para que esto sea permanente y durable.

–¿Qué opina de la propuesta del sistema único de salud?

–Desde mi punto de vista, lo primero que tiene que haber es una ficha de expediente electrónico único del paciente. Hay condiciones que se tienen que ver, que son legales y administrativas. Hay que tarifar todos los servicios. Es un trabajo importante que se tiene que hacer. Nosotros tenemos avanzada la tarifación, porque queremos salir con una información para el asegurado, que cuando él necesite le vamos a decir el IPS gastó en usted esto, una cirugía, internación, en medicamentos, en insumos. Eso tenemos avanzado, pero tenemos que conciliar con el Ministerio de Salud, porque hay que tarifar, o si no, qué vamos a compensar. De por medio y mucho hay que trabajar todavía en todo lo que es normativa, reglamentaciones y otra vez mi punto es cómo se va a financiar, para que sea perdurable, o si no, nada de lo que no tenga sostenibilidad en el tiempo no le sirve a la gente. Hoy en día en nuestro esquema de trabajo con el Ministerio de Salud ya existe ese mecanismo en algunos hospitales, donde le atendemos a la gente en el mismo hospital. Se puede sacar una buena ventaja en la economía de escala.

–¿Cuál será la política con relación a los recursos humanos?

–Vamos a seguir con los controles, a seguir verificando que las personas estén en su puesto de trabajo. Si llega el caso, vamos a tomar las medidas drásticas. Vamos a ser celosos del control para que la gente que llegue a los hospitales sea atendida como tiene que ser. IPS no se compadece de un modelo de la gente que viene de paso, un rato nomás. Primero, los directores y gerentes tienen que estar dedicados a tiempo completo, esa es la línea que voy a empezar a trazar, y voy a ser el primero en estar con ellos. Tenemos que convencerle al individuo que trabaja con nosotros que tiene que hacer un buen servicio. El próximo viernes vamos a estar en Ciudad del Este, vamos a llevar la sesión del Consejo (de Administración). No va a ser por única vez, vamos a recorrer el país con los consejeros para demostrar el apoyo y el compromiso en favor de la gente.

Perfil

Nombre: Armando Daniel Rodríguez Franco.Formación: Economista egresado de la Universidad Nacional de Asunción. Máster en Economía por la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires.Experiencia: Cuenta con una extensa formación en Especialización de Procesos, Direccionamiento Estratégico, Gerencia y Liderazgo, entre otros.Trayectoria: Ingresó en 1990 al Banco Central del Paraguay.