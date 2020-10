Ario de tornatrás apenas es

En una conocida elegía de 1953, Augusto Roa Bastos notificó su adiós a la poesía. Años después y a pesar de su promesa, no solo publicó una nueva edición de El naranjal ardiente (1983), publicado antes en 1960; sino, además, escribió nueva poesía, arrancada al silencio autoimpuesto treinta años atrás. Silenciario (1983) es un manojo de poemas que “desde el título revela la tensión entre el decir y lo no dicho”, según el crítico literario Miguel Ángel Fernández, investigado hoy por la Fiscalía paraguaya, a los 82 años, por manifestarse en la calle contra el terrorismo del Gobierno de Mario Abdo Benítez. Por no silenciarse.