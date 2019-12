Argentina en ajuste

“Si ordenar las cuentas públicas constituye un ajuste, entonces este es un ajuste. La diferencia es que este no recae sobre los que menos tienen”, dijo el presidente argentino Alberto Fernández en una entrevista televisiva el jueves pasado. No es una declaración cualquiera, es el reconocimiento de un presidente peronista de que no hay otro camino más que realizar un ajuste para enfrentar el desfinanciamiento del gasto público.