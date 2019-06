Los hexacampeones mundiales igualaron 2-2 tras la prórroga y cayeron 5-4 en los penales. El delantero de Colón Tomás Chancalay falló su remate para la Albiceleste. Los cuartos de final quedaron con Colombia vs. Ucrania, Italia vs. Malí, EEUU vs. Ecuador y Corea del Sur vs. Senegal.