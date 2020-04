Arce: Güiza, las deudas y la vuelta del fútbol

Chiqui explicó que con Güiza se generó un impase debido a que el español fue traído por parte de la dirigencia sin un debido visto bueno de su parte. “Me enteré por medio de la prensa y al momento busqué en internet su recorrido”, sumando que el brasileño Alex Souza dio buenas referencias del delantero que fue su compañero en el Fenerbache: “Mi compadre Alex me dijo que era un crack, pero que tenía que hablar muy bien con él para poder entendernos. Charlamos muy afablemente y solucionamos todo”, contó.

Arce explicó que el Gitano cuando llegó al Ciclón no estaba en condiciones físicas. “Con Dani Güiza me gané el mote de caprichoso porque no lo ponía debido a que no estaba al 100%, pero se movía diferente y cuando comenzó a jugar seguido fue lo que fue. Hoy en día tenemos una linda amistad”, subrayó Arce.

En entrenador, campeón invicto con el Azulgrana en el Clausura 2013 con Güiza además refirió: “Él se bajó al nivel de nosotros y la gente se encariñó con él. Los extranjeros se enamoran del país, de la seguridad y de la idiosincrasia del paraguayo”, agregando que en 2015 lo llamó para Olimpia: “Lo quise llevar, pero no se dio”.

LAS DEUDAS. Con relación a la deuda de la directiva con el plantel, Arce refirió: “Yo me ofrecí para intermediar si es necesario. Hay que armar una reunión y poner las cartas sobre la mesa, saber que se puede y que no, a lo largo de la historia siempre se habló de estos temas”.

El DT también analizó: “Estamos con preocupación, tengo mi pensamiento en ese sentido, hablo con los dirigentes. Esto se agravó un poco pero se debe tener inteligencia para resolver”.

Con respecto a la vuelta del fútbol tras la cuarentena, el Chiqui asumió: “Un mes mínimo necesitamos para volver. Este plan (encierro por 2 meses), será muy difícil, no me convence”.