Apelarán sanción de Contrataciones

Tras la inédita sanción aplicada a las firmas Imedic SA y Eurotec SA, que quedan imposibilitadas de participar durante 30 meses de licitaciones públicas, el abogado de las empresas asegura que apelarán la decisión de Contrataciones.

De acuerdo con el abogado Andrés Casati, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) “no tiene competencia” para aplicar las sanciones en el caso de compras de insumos para el Ministerio de Salud, ya que las licitaciones se realizaron en el marco de una ley especial de emergencia. “Extraña la situación atendiendo que Imedic no tiene antecedentes ni hubo alguna notificación para la firma”, afirmó al programa La Lupa, que se emite por Telefuturo. Argumentó que la inhabilitación establecida por la DNCP no es válida teniendo en cuenta que el propio Estado aseguró que no existió daño patrimonial. Es la sanción más elevada que Contrataciones aplicó hasta el momento, ya que antes de esta medida se había sancionado por 24 meses a una constructora pequeña que había cobrado el anticipo, y no se había hecho nada. Los argumentos expuestos para la apertura del sumario a las firmas del clan Ferreira son: supuestos incumplimientos contractuales, indicios de colusión, falta de presentación de registros sanitarios de los insumos entregados y provisión de documentación a otro oferente del llamado. Casati aseveró a radio Monumental que la licitación para adquirir insumos para el Ministerio de Salud fue declarada desierta en tres oportunidades. ”Ya que a nadie le interesó, en la cuarta vez les invitan a mis clientes, con las ganas de posicionarse, hacen el esfuerzo de tomar este desafío, se endeudan para traer la mercadería". Destacó que cuando llegaron los productos tenían un precio elevado. “Cuando llegaron los productos ya eran caros, y no quisieron pagar. Ahora mi cliente está endeudado“. Agregó que para el rechazo por parte de Salud también se debió la situación del momento. “La mercadería llegó, la pandemia no pegó tan fuerte y no quisieron gastar los USD 14 millones que habían prometido, y se empezaron a buscar los defectos”, acotó. Agregó que todo llegó completo, a excepción de las camas. “Les desafío, vamos al depósito, agarremos un tapabocas, un protector facial y uno de los que están trayendo ahora y veamos las diferencias”.



EMPRESAS. Abogado asegura que la DNCP no puede sancionar a las firmas Imedic SA y Eurotec SA.