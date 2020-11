APEC apuesta a libre comercio para superar crisis mundial

“Reconocemos la importancia de un comercio e inversiones libres, abiertos, justos, no discriminatorios, transparentes y predecibles para impulsar la recuperación económica en un tiempo tan exigente”, reza el comunicado acordado por los líderes de las 21 economías integrantes del APEC.

RIVALIDAD. La cumbre había creado expectativas por la rivalidad el presidente chino Xi Jinping y el presidente saliente de EEEUU, Donald Trump, que se distinguió del resto de mandatarios conectados de forma telemática al aparecer en el vídeo sin el fondo oficial de esta edición de APEC, que muestra la residencia oficial del primer ministro de Malasia.

El de ayer fue uno de los pocos actos de Trump desde su derrota en las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre ante el presidente electo, el demócrata Joe Biden.

Trump, que no había participado en la cumbre desde 2017, no ofreció ningún discurso público, mientras que Xi Jinping realizó una encendida defensa de la globalización y la apertura económica y garantizó que China no se desconectará de la economía global.

El líder chino hizo un llamamiento a construir “un clima de negocios abierto, justo y no discriminatorio” en su defensa del multilateralismo y la apertura económica y aseguró que China “considerará activamente” unirse al Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP). El CPTPP entró en vigor en diciembre de 2018 y está integrado por once naciones, entre ellas Japón, la tercera economía mundial, Chile, México y Perú. El tratado es una versión actualizada del TPP, firmado en 4 de febrero de 2016 pero que entró en crisis a raíz de la decisión del presidente de EEUU, Donald Trump, de retirar a su país de esa iniciativa en 2017.EFE