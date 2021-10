Aparatos celulares: ¿Aptos o no para niños pequeños?

Un tema muy debatido en los últimos tiempos es el uso de los celulares por parte de los niños. ¿Es o no recomendable que lo usen? Esta es la gran pregunta que se hacen los padres y tutores, puesto que en la vida actual y más durante la pandemia, este aparato se volvió un amigo inseparable de los más pequeños de la casa.

Para Belén Espínola, sicóloga clínica infantil, admitir que sea recomendable o no el uso de celulares en los pequeños es un tema difícil de establecer, puesto que el uso de los aparatos tecnológicos, entre ellos el celular, en la actualidad es una realidad y en muchos casos, hasta una necesidad, dadas las nuevas circunstancias de vida a raíz de la pandemia del Covid-19.

“La adaptación de la educación a la metodología virtual y la posibilidad de relacionamiento entre personas en la distancia, se llevan a cabo a través de aparatos celulares en la mayoría de los casos. No obstante, no es una recomendación en esencia, es decir, que dentro de las posibilidades los niños pequeños no deberían acceder o estar expuestos a las pantallas, o en todo caso que el empleo sea dentro de tiempos establecidos y controlados, según las realidades particulares”, señala.

La profesional indica que es esencial que el uso de estos aparatos sea monitoreado por las personas adultas encargadas, estableciendo horarios y días para su uso. Por ejemplo, para el colegio de 07:00 a 11:00, luego para jugar solo los días viernes, a las 15:00. “Estas son solo ideas y ejemplos, elección conjunta de aplicaciones a ser utilizadas, es decir, conversar con los peques y acordar cuáles serán las plataformas que podrán utilizar y explicarles por qué no las demás, el control del historial de ingreso a internet, estar atentos a posibles síntomas de adicción y si es preciso buscar ayuda”, indica.

Espínola comenta que el uso inicial de celulares está recomendado en la edad de la adolescencia aproximadamente, entre los 12 o 14 años de edad, pero el factor edad no es el único que debería determinar la decisión del uso de dicho aparato en los niños. Por ejemplo, el diálogo sobre el uso y sus implicancias, la capacidad del niño para asumir responsabilidades de cuidado, el desenvolvimiento social de los chicos, su capacidad para controlar deseos o impulsos, entre otros factores que influyen en la dinámica de usar un celular. Por ello, la edad recomendable o adecuada es cuando ambas partes, padres e hijos, consideren que se sienten capacitados para afrontar esa realidad.

¿ES DAÑINO PARA LOS NIÑOS?

Otra gran incógnita que tienen los padres es si son o no dañinos para los chicos. La respuesta es sí.

Es importante tener en cuenta que el uso excesivo de estos aparatos es dañino para los más pequeños, ya que pueden afectar su desarrollo emocional y conductual. “Definitivamente sí, puesto que el uso del celular implica el acceso a internet, lo cual involucra el uso de plataformas digitales, como YouTube, redes sociales, juegos, entre otros. De hecho, en consultorio llega una gran cantidad de casos cuya alteración conductual está ligada en gran medida a la exposición y consumo de las plataformas digitales”, agrega.

Otras desventajas son el aislamiento social y dificultad para el desarrollo de habilidades sociales, aleja a los pequeños del juego sicomotriz y altera el desarrollo de la motricidad fina. Cuando la exposición es desmedida podrían observarse alteraciones en el sueño, en los hábitos de alimentación y de higiene personal, adicción, entre otros. “Por estos motivos, es esencial crear actividades paralelas al uso de los celulares, por ejemplo, salir a pasear, jugar en casa, pasar tiempo en familia sin celulares, evitar que duerman con el celular y de ser posible disminuir el uso dos horas antes del horario de dormida”, finaliza.

Para saber más

El tiempo recomendado de exposición a las pantallas y el uso de aparatos electrónicos está dividido por edades:

0 a 2 años

cero exposición y contacto.

2 a 6 años

entre media y una hora al día, máximo.

7 a 15 años

lo ideal y recomendable es una hora y media, máximo dos, al día, pero se pueden establecer acuerdos relacionados con la realidad particular.

16 años

o más, se acordarán horarios y monitorearán plataformas de uso.