Anuncian postergación de decreto sobre ISC y frenan suba de naftas

Esta siesta de nuevo están convocadas las partes en el Ministerio de Hacienda, a fin de continuar las conversaciones y confirmar la postergación de la entrada en vigencia de la normativa hasta fines de marzo.

Para el sector privado, tal como se pretende establecer el cobro del ISC por parte de la SET incidirá necesariamente en los costos de las naftas. Sin embargo, para la Administración Tributaria eso no debía ocurrir. Ante la discrepancia y debido a que en las últimas reuniones se caldearon los ánimos, al final se determinó postergar la entrada en vigencia y, por ende, se descarta una suba de precios de los combustibles.

Petropar. En conferencia de prensa, Samudio anunció ayer que la empresa no va a aumentar el precio de sus combustibles.

“Quiero anunciar a todos los clientes y operadores de servicios de Petropar que no vamos a realizar ninguna suba de precios. No va a subir el diésel y permanece como ya había anunciado el gerente general Pedro Román y no van a subir las naftas”, aseveró.

Consideró que no se está explicando bien lo del decreto para las naftas. Aseguró que “no existen todavía nuevas disposiciones de Tributación, hay una mesa de diálogo y esa va a continuar y se va a posponer la entrada en vigencia de ese decreto”.

Consultada si se llega a aplicar el decreto impositivo a partir de mañana, respondió: “El tema es el siguiente: Hablamos de un decreto que no existe y hoy está pospuesto”.

Añadió que esta postergación obedece a que han encontrado que la redacción no era muy clara sobre cómo debían pagar el impuesto. “Entonces, se está trabajando en un texto que quede muy claro cuál va a ser la regla de juego, pero hasta el momento y esto se va a posponer seguramente sine die hasta tanto se pueda resolver”, ratificó.

ABSURDO. Por su parte, Raúl Fretes, empresario del gremio de emblemas Dicapar, consideró absurdo el anuncio de Petropar de que no va a aumentar sus precios.

Dijo que en el caso de que entre en vigencia la disposición, significaría que el sector privado subirá los precios y la estatal va a absorber su margen que hoy es de 99 guaraníes para quedar en 20 guaraníes.

Indicó que en la reunión con el titular de la SET, Óscar Orué, el pasado martes, llegaron a un acuerdo para la postergación hasta marzo del decreto por 45 días.

No obstante, Fretes apuntó que mientras no vean el decreto de postergación no pueden dar aún por hecho que esto va a pasar. Refirió que si llega a ser oficial la postergación, tampoco los emblemas privados aumentarán el precio de sus respectivas naftas.

La SET prefiere esperar la reunión de hoy

El viceministro de Tributación, Óscar Orué, prefirió aguardar la reunión de hoy para confirmar si habrá prórroga de la aplicación del decreto en torno al ISC o bien la implementación respectiva, según mencionó anoche a ÚH.

“Antes de la reunión de mañana (por hoy) no puedo decir qué sucederá. En caso de que se implemente, no habrá suba desde Petropar; esto es importante porque la empresa tiene un nivel de impacto, ya que es competidor directo con el sector privado y regulador indirecto”, sostuvo.

Agregó que el precio de las naftas no es fijado por el Estado, sino que está dentro de la libre competencia, pero que no debería haber impacto en el precio de las naftas.