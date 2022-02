Antonio Fretes es titular de la Corte y hubo crisis por vicepresidencias

Por quinta vez fue electo presidente de la Corte el ministro Antonio Fretes. Sin embargo, se desató una crisis en el seno del Máximo Tribunal por la elección del vicepresidente primero y segundo, por el no cumplimiento del acuerdo de consenso al que se llegó.

Los ministros Alberto Martínez Simón y Manuel Ramírez Candia fueron electos como vicepresidentes primero y segundo. No obstante, este último presentó una nota en la que no acepta el cargo, lo que será estudiado en la próxima sesión. Es la primera vez que por escrito no se acepta integrar el Consejo de Superintendencia, al punto que verán una solución.