Ante traspié con Sputnik, liberan dosis desde 20 años

“Del lunes 27 al miércoles 29 de setiembre el calendario estará vigente hasta agotar las dosis disponibles”, lanzó el doctor Héctor Castro, director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

Esta determinación, de desescalar en la edad para el suministro del antígeno sueco-británico, se adoptó a instancias del Comité Técnico Nacional Asesor de Inmunizaciones (Cotenai), justo después del traspié que tuvo con la carga del segundo componente de la vacuna rusa, cuyo lote llegó ayer y fue puesto en cuarentena. Esto debido a aspectos que hacen a la trazabilidad de las dosis provenientes de uno de los cuatro fabricantes del antígeno de origen ruso, cuya autorización fue retirada recientemente por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Las personas de 20 a 29 años van a acceder a una disponibilidad de número de dosis de 152.774. En ese grupo de edad se priorizan Pfizer, Moderna y Sputnik V de componente 1. En el grupo de 30 años en adelante se utilizará AstraZeneca. Tenemos aprobación del Comité Técnico Asesor en relación con evidencias actuales; incluso hay países de la región que ya lo están implementando por encima de los 18 años”, expuso Castro.

Entre tanto, hay 633.183 dosis AZD disponibles, para dicho grupo poblacional, mediante una nueva cooperación del Gobierno de España “No se tendrá en cuenta la terminación de cédula. En este caso, el que quiera vacunarse podrá concurrir a los vacunatorios”, animó.

En la víspera llegaron 318.600 dosis de AZD, producto de una donación de España y 107.000 unidades de la Sputnik, de las cuales 2.000 ampollas son del componente 1.

Lo entregado por el Fondo Ruso de Inversión Directa quedará en stand by hasta que se confirme si esas vacunas provienen –o no– del fabricante que sufrió la suspensión de la OMS, debido a la omisión de información clave del proceso de producción.

Castro dijo que la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) ya recibió toda la documentación pertinente sobre esta carga entregada. Por lo que esperan que este impasse se zanje en el transcurso de los próximos días, luego de que se constate el origen de las dosis, así como detalles sobre las buenas prácticas de fabricación.

De este modo, la fecha para la aplicación del componente 2 de la Sputnik V queda todavía hasta el 12 de junio. En caso de liberarse la partida que quedó en cuarentena se ampliaría el tiempo para el refuerzo de los que recibieron el primer pinchazo hasta el 4 de julio.

Los días de segundas dosis serán el jueves 30 de setiembre y 1 de octubre. Para quienes se aplicaron AZD, el lapso se amplía hasta el 21 de agosto y hasta el 2 de setiembre para los de Pfizer y Moderna, respectivamente.

El titular del PAI destacó que entre el segmento de las personas entre 40 a 49 años ya se superó el 50% de cobertura con al menos una dosis. Mientras que entre los de 50 a 59 años ya pasó el 60% y entre 60 a 69 años se trepó al 68% de vacunación.

Refirió que en la campaña hasta hace poco se dio oportunidad a las personas que aún no habían ingresado al calendario vacunal. El último grupo fueron jóvenes de 18 y 19 años que no superaron los 50.000 en cada franja de edad. “La opción aquí no es qué vacuna elegir, sino que hay que vacunarse”, sostuvo.

OTRO GRUPO

Las embarazadas vuelven a la órbita de las vacunas por edad gestacional. Deben presentar un certificado médico, pues se evalúa riesgo-beneficio para que puedan recibir sus dosis de Moderna o Pfizer, plataformas de tecnología ARN mensajero con la cual se cuenta con evidencia científica.

Castro instó a las personas a aprovechar el momento epidemiológico y las dosis disponibles para que puedan adquirir inmunidad contra el Covid. “Es un trance importante este que vamos a iniciar la próxima semana. Debemos alcanzar una amplia cobertura; aprovechemos esta situación epidemiológica para vacunarnos. Son vacunas seguras, son efectivas. Hay muchas personas que reclamaron su turno, hoy lo tienen. Queremos avisar que son estas las dosis disponibles, pero no queremos restringir más; así que todos los que desean vacunarse que acudan a los vacunatorios”.

avance de vacunacion covid_resize.png