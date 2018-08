Ante alerta roja de suicidios, apuntan a capacitación sobre salud mental

Una campaña que incluye talleres de crecimiento socioemocional en diferentes colegios de Ciudad del Este, Hernandarias, Minga Guazú y Presidente Franco se prepara para setiembre en Alto Paraná, con el objetivo de sensibilizar sobre la problemática de la salud mental y hablar del suicidio, cuyas cifras son alarmantes a nivel país.

La interesante actividad está dirigida especialmente a los jóvenes e incluye un congreso para profesores y profesionales de la zona.

Las jornadas son propiciadas por la organización Pro Fundación Sobrevivientes, conformada por sicólogos clínicos y siquiatras de la zona, que vienen trabajando en la promoción de la salud mental y la prevención del suicidio en Alto Paraná.

Ayer, en audiencia pública, se presentó el proyecto ante el pleno de la Junta Municipal y se solicitó sea declarado de interés municipal.

“Hemos diseñado el programa de manera divertida y dinámica para los adolescentes, considerando que hablar de suicidio es bastante riesgoso y muy delicado”, refirió la abogada Gessica Miranda, presidenta de la organización.

El cierre de la campaña está previsto para el 29 de setiembre. “Ese día pensamos hacer clase de zumba, mensajes positivos a las personas y luego soltar globos, va a ser bien divertido”.

RIESGO SUICIDA. La titular de la organización señaló que como organización tienen el objetivo de salvar vidas, para lo cual brindan atención a personas en riesgo suicida de manera gratuita a cargo de profesionales.

Mencionó que trabajan de manera coordinada con la Décima Región Sanitaria. “En el Hospital Regional tenemos profesionales que realizan atención a los pacientes que derivamos y también contamos con profesionales que son de nuestro equipo, que realizan atención en la Catedral de la ciudad. Dos profesionales que están con nosotros se encuentran allí”, dijo.

CIFRAS. Las últimas cifras que se tienen a nivel país hablan de tres suicidios por día, que, por lo general, no se publican, por el efecto dominó que ello produce.

A nivel Alto Paraná, no tienen cifras, pero están en este momento trabajando en la colecta de datos, y a partir de los datos e informaciones que van recabando como organización, Miranda indicó que es bastante complicada. “Yo te diría que estamos en alerta roja”, manifestó.

Comentó que las personas temen hablar sobre salud mental, y que dialogar es el primer paso para buscar ayuda.

“La gente cree que solo un loco va a un sicólogo, es por ello que estamos trabajando en el establecimiento de políticas preventivas, hacer que el Gobierno se interese más, porque no podemos permitirnos seguir perdiendo vidas y es un problema que afecta a todos por igual”, explicó.

Miranda señaló que la idea es aprender qué hacer, qué palabras utilizar y “qué no decir a estas personas que están en riesgo”, ya que con eso se puede evitar elevar el porcentaje de suicidios.

Sobrevivientes es una organización que está con las gestiones para constituir una fundación en Ciudad del Este y trabaja en la promoción de la salud mental y la prevención del suicidio.

Factores de riesgo

Ada Cañete, sicóloga clínica y vicepresidenta de la organización, señala que la alta tasa de suicidios en el país es algo que preocupa y de lo que hay que ocuparse. “En esta campaña queremos hacer conocer los factores de riesgos. Los talleres están dirigidos a alumnos de colegios privados y públicos, enfocados de forma dinámica, no directamente hablando de suicidio. Primero será abordado el tema de bullying, que es uno de los factores de riesgo”. “En esta campaña queremos abrir la mente a la gente. Muchas veces se quiere llevar esto por el lado religioso, porque no le tienen a Dios en su corazón, y no es así, son por trastornos mentales. Esto no perdona estatus, si tiene plata o es pobre, si tiene estudios o no, a cualquiera le puede estar sucediendo, adolescentes, niños, adultos, adultos mayores, ancianos”.