Anfiteatro pasa a manos de la Municipalidad de San Ber

“Nos enteramos a través del Facebook de esta situación. No fuimos notificados formalmente por la Municipalidad”, dijo Néstor Martínez, al ser consultado por ÚH.

Martínez, quien arrendaba el lugar desde el 2016 (subarrendaba a G5Pro, y los locales nocturnos Tao y Diablada), dijo que no están de acuerdo con esta conclusión a la cual llegó la Comuna. “Tampoco nos notificaron de problemas en el Anfiteatro”, sostuvo y agregó que tomaron el espacio cuando estaba en ruinas. “Abandonado durante más de 15 años, destruido, sin interés de gente que se anime a hacer una inversión y recuperar eso”, relató.

Martínez explica que realizaron una importante inversión y poco a poco fueron recuperando y poniendo en condiciones el lugar junto a los demás grupos con quienes hicieron alianza. “Entre el 2018 y 2019 hicimos los primeros conciertos. La Comuna nos arrendó una propiedad en ruinas; nuestro compromiso era mantener, no incumplimos los términos reclamados”, enfatizó, y subrayó que le extraña que la administración les haya renovado el contrato por 7 años más el año pasado. “Por qué lo hicieron si ya veían que estaba en malas condiciones, que no cuidamos; no entendemos qué está pasando”, refirió.

Zona residencial. A su vez, la Municipalidad de San Bernardino informó en el mismo comunicado, a la ciudadanía en general, la promulgación y la entrada en vigencia inmediata de una ordenanza que establece el plan de uso de suelo del distrito de San Bernardino, mediante la cual se declara a la zona del Anfiteatro como residencial.

El lugar seguirá siendo escenario de conciertos, exposiciones y eventos culturales, en un horario que se limitará hasta la 01:00 de la madrugada.

Cabe recordar que en enero del 2022 el Anfiteatro fue escenario del festival Ja'umina, en donde perdió la vida la modelo Cristina Vita Aranda, en medio de un tiroteo.



A saber

El Anfiteatro José Asunción Flores es un recinto destinado a eventos sociales, festivales y conciertos. Se inauguró el 24 de setiembre de 1992. El espacio estuvo en estado de abandono por mucho tiempo. En el año 2016 fue arrendado por Néstor Martínez, contrato renovado en el 2021.