Añetete tiene oportunidad de marcar la diferencia, pero protege a Ibáñez

El planteamiento de la pérdida de investidura del diputado colorado José María Ibáñez tiene a las corridas a los diputados colorados y liberales, que huyen de las preguntas de los periodistas de si van a firmar o no la solicitud.

Hasta la fecha, ni un solo legislador colorado firmó el documento y, al contrario, cierran filas en su defensa.

De esta manera, la bancada de Colorado Añetete pierde la oportunidad de marcar la diferencia y no dejar un precedente de que blindaron a un delincuente confeso, por más que el mismo sea parte del bloque.

La diputada Jazmín Narváez, líder de la bancada abdista que fue la primera en salir en defensa de su colega y correligionario, manifestó ayer que hasta el momento no hablaron sobre el caso Ibáñez con el presidente electo, Mario Abdo Benítez.

“El presidente electo no está en el país y sobre esta cuestión en particular no estamos logrando coincidir con él y muy escasamente sobre otros temas, porque está muy atareado con la cuestión del Gabinete, tratando de hacer coincidir su hoja de ruta con la elección de las personas”, dijo Narváez.

Señaló que como bancada se reunieron en varias oportunidades y que de acuerdo a las distintas reuniones fueron surgiendo las motivaciones que tendría Ibáñez para plantear su posible renuncia.

La legisladora comentó sobre la reunión que mantuvo Ibáñez el miércoles pasado con los líderes de bancadas, a quienes comunicó de su intención de dimitir a su banca. “Él analizó con nosotros todas las aristas, lo que le viene pasando y viviendo con su familia, tuvimos intercambio de opiniones”, remarcó.

Al señalársele que la mayoría de sus colegas se opusieron a la renuncia de su correligionario, porque podría representar el inicio de otros casos similares teniendo en cuenta que son varios parlamentarios los que tienen procesos pendientes en la justicia, Narváez manifestó que ese no sería el parámetro.

“En teoría tiene que ser cualquier otra cuestión, yo particularmente no puedo decir los motivos para que una persona opine de una manera u otra”, enfatizó.

Sostuvo que existen distintas teorías en cuanto a la situación de Ibáñez, pero que la gente está muy pendiente de la cuestión por lo que espera que se resuelva en los próximos días. “Yo creo que esta semana se resuelve”, acotó.

CUERPO COLEGIADO. El titular de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas, primeramente dijo que estaba de acuerdo en la aplicación de la pérdida de investidura para cualquiera de sus compañeros que haya incurrido en alguna de las causales, luego cambió de postura, y posteriormente eludió hablar del caso, para finalmente decir que la pérdida de investidura es una decisión del pleno.

Ayer, al término de la reunión de la mesa directiva, Cuevas, también de la bancada Añetete, abordado por los periodistas, una vez más no quiso hablar del tema, pero ante la insistencia, expresó que como presidente, cuando llegue el momento, va a poner a consideración del pleno. “No puedo ser juez y parte”, argumentó.

Sostuvo que una vez que se completen las 20 firmas que hacen falta para la presentación oficial del documento, tal como lo dictamina la reglamentación, pondrá a consideración de sus colegas en una sesión extraordinaria.

“Cuando se presenten las 20 firmas vamos a estar presentando en la plenaria. Este es un cuerpo colegiado que va a decidir y yo voy a apoyar lo que el cuerpo colegiado decida”, añadió para entrar a las corridas nuevamente al ascensor.

CAUSA. Ibáñez admitió haber utilizado sus influencias para que tres de sus caseros sean contratados como auxiliares administrativos en la Cámara de Diputados, pero en realidad nunca prestaron servicios en el Congreso, sino que eran pagados por los trabajos que hacían en la propiedad del legislador. Por ello, Ibáñez fue acusado por expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso y cobro indebido de honorarios.

Según Vallejo, tratan de confundir con los términos

La diputada patria queridista Rocío Vallejo, una de las promotoras de la pérdida de investidura del colorado José María Ibáñez, señaló que sus colegas quieren instalar una confusión del uso indebido de influencia con el hecho punible de tráfico de influencia. “Eso es una interpretación errónea”, remarcó. Señaló que existe una acusación fiscal que terminó en una suspensión condicional del procedimiento, pero que en la acusación fiscal y en la carpeta fiscal aparecen todos los documentos que hacen referencia a la contratación de los tres caseros, que se dio en el ámbito del uso de influencia del diputado Ibáñez. “Porque una persona que no sea diputado no iba a lograr la contratación de alguien dentro de la Cámara y que esas personas vayan luego a prestar servicios fuera de la institución y en su domicilio. Eso está comprobado de acuerdo a los argumentos del Ministerio Público”, explicó.