Analizan tarifa y Anexo C en una reunión con los gremios

El encuentro, que será en la sede de la UIP (avenida Santísimo Sacramento 945 casi Prof. Francisco Chávez), contará con la presencia de Manuel María Cáceres, director paraguayo de la Entidad Binacional Itaipú (EBI); el ministro de Relaciones Exteriores, Euclides Acevedo; y el titular del Congreso, Óscar Cachito Salomón.

“Es una cuestión que interesa al país, donde estamos prácticamente decidiendo el futuro de nuestros hijos, y queremos que la mayor cantidad de gente entendida en esta materia pueda opinar y pueda abrirnos un poquito la mente, en el sentido de darnos datos precisos para tomar una decisión al respecto”, había señalado Salomón sobre el evento.

Expertos. Se anuncia que al evento asistirán además el presidente de la Administración de Electricidad (ANDE), Félix Sosa, y personas “que entienden de la materia”, según detalló el titular del Congreso. En este sentido, están invitados Carlos Mateo Balmelli (ex titular de Itaipú), Ángel Recalde (ex presidente de la ANDE y ex titular de Yacyretá), y el ingeniero Martín González (ex presidente de la ANDE).

Otros nombres que se informaron son los de los senadores Eusebio Ramón Ayala (ex director jurídico de Itaipú); el senador colorado Enrique Bacchetta; el director de la Comisión de Entes Binacionales del Congreso, Abel González; y el senador Miguel Fulgencio Rodríguez (ex presidente de la ANDE), por citar a algunos.

CONVERSACIONES. Las autoridades de Itaipú insistieron en que la tarifa 2022 se sigue estudiando y existen negociaciones con Brasil. En el 2020 y este año, la tarifa (definida en Itaipú como el costo unitario del servicio de electricidad), fue de USD 22,60 kW de potencia mensual contratada, equivalente a USD 43,68 MWh de energía garantizada.

Manuel María Cáceres informó que si se respeta el Tratado la tarifa debe ser de USD 18 kW, aunque la propuesta paraguaya es mantener los valores actuales. “De acuerdo con el Anexo C habría una reducción en la tarifa porque se va a pagar una parte importante de la deuda, hay una reducción de la cuota que año a año Itaipú viene asumiendo”, dijo.



El titular del Congreso, Óscar Salomón; el canciller Euclides Acevedo y el director de Itaipú, Manuel María Cáceres, hablan hoy con miembros de la UIP, Feprinco y otros sobre lo que respecta a la binacional.



Tras 50 años

El Anexo C del Tratado de Itaipú establece las bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad de la hidroeléctrica para ambos países. El documento determina que sus disposiciones serán revisadas “después de transcurrido un plazo de cincuenta años a partir del ingreso en vigor del Tratado”, el cual está vigente desde 1973, y del que se cumplen 50 años en el 2023.