Analista alerta que la debilidad de Abdo conduce a una explosión social

Afirmó que el mandatario no tiene liderazgo ni dentro de su bloque político Colorado Añetete. Justamente en la semana se notó esa falta de manejo del timón con la decisión que tomó Enrique Bacchetta al oficializar su renuncia al liderazgo de bancada en la Cámara de Senadores.

“El presidente Mario Abdo es prisionero de Cartes y no tiene liderazgo en Añetete (su bloque). No se dedicó a construir. No tiene gobernabilidad. La gobernabilidad le da Horacio Cartes”, sentenció Galeano Perrone.

Remarcó que el que sustenta la gobernabilidad de Marito es Cartes. “El que le da gobernabilidad es Horacio Cartes. Abdo no conduce ni Añetete, cada uno dispara por su lado”, insistió.

Sostuvo que así como planteó el senador Bacchetta, quien dijo que si no se le hace un juicio político al jefe de Estado, “vamos a tener una explosión social” como lo que está ocurriendo en el Este del país, donde aumentan las protestas y los problemas.

En el marco de la Operación Cicatriz, Abdo insiste en el acercamiento a Cartes en busca de la unidad colorada. El cartismo detenta el poder con las posiciones políticas asumidas en Diputados y en el Senado. Mientras que Cartes opera desde su residencia.

Justamente el ex mandatario hizo una demostración de poder con la visita de Mauricio Macri, ex mandatario argentino, en plena cuarentena y con un protocolo sanitario que se dio a conocer sobre la marcha.

no Hubo planificación. Sobre el desgaste de la figura presidencial en el escenario de la pandemia ante las sospechas de corrupción en las compras públicas de Salud, Galeano Perrone sostuvo que este Gobierno se concentró mucho en salvar la situación, pero descuidó otros frentes más rigurosos como el económico, el problema social, la crisis del comercio de frontera.

“No se planificó nada. Todo se improvisó. Hay cosas que están bien como el programa contra la pobreza, el subsidio vía IPS, pero finalmente no va a solucionar el problema. Nosotros vamos a entrar en una crisis económica tremenda”, apuntó Galeano Perrone.

Insistió en que el Consejo de Defensa Nacional (Codena) tenía que haber planificado todos los campos del poder y no existió ninguna planificación desde el Poder Ejecutivo para buscar una salida a la crisis que hoy está poniendo en aprietos la agenda presidencial.

“Lo que ocurrió en Ciudad del Este (el enfrentamiento entre militares y contrabandistas) es una falta de planificación en el alto nivel de cómo se va a operar en una situación en que va insistir en el combate al contrabando”, sostuvo. Aseveró que la eclosión social está comenzando y el gobierno debe buscar una solución.

Galeano Perrone fue ex ministro de Educación y conoce del manejo administrativo de una cartera de Estado. En ese sentido, dijo que el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, es ordenador de gastos y que no se puede delegar esa responsabilidad. “La gente siempre se va presa, procesada o imputada por cuestiones relativas a la administración y a las finanzas, es decir, a todo el aparato financiero del Ministerio, incluyendo todas las UOC del ministerio”, precisó.

Agregó que aprecia mucho a Mazzoleni pero “creo que le impusieron un equipo que en otra situación no se le iba a tolerar”.

Pese a las fuertes críticas, Abdo se niega a hacer una autocrítica, y en actitud desafiante ratificó a Mazzoleni y a Petta y aseguró que responderá con obras los cuestionamientos que se le hace.