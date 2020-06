Amplían denuncia contra fiscal que imputó a Efraín Alegre

El abogado Cristian González, apoderado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), amplió ayer la denuncia contra el fiscal Eugenio Ocampos ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). El agente fiscal fue quien imputó al titular liberal Efraín Alegre por supuesta producción de documentos no auténticos. González también reiteró el pedido de remoción del funcionario del Ministerio Público. Para el apoderado, la acción en contra del ex presidenciable liberal no tiene sustento jurídico y es más bien una persecución política.