Amplían cupos de los Oscar para la mejor película internacional

La Academia de Hollywood amplió de diez a quince el número de cintas semifinalistas que optarán este año al Óscar a mejor película internacional, antes conocido como Óscar a Mejor Película en habla no inglesa.

Esta ampliación se debe a un cambio en el proceso de votación provocado por la excepcional situación de la pandemia, informaron medios como Variety.

Hasta ahora, el Oscar a Mejor Película Internacional contaba con diez cintas semifinalistas, una lista preliminar que se desvelaba unas semanas antes de la presentación de las nominaciones en el resto de categorías.

Ese día, cuando se conocían definitivamente los aspirantes a las estatuillas en todos los apartados, la lista de diez semifinalistas a mejor película internacional se reducía a las cinco nominadas.

La elección de las diez semifinalistas se obtenía por un doble método. Por una parte, los miembros de un comité preliminar de películas internacionales seleccionaban siete películas con sus votos.

Esa relación se compartía después con un más reducido comité ejecutivo de películas internacionales, que en deliberación escogía a tres películas más, de entre las no incluidas en el primer listado, para completar las semifinalistas.

El objetivo de este método ideado por la Academia era evitar la vergüenza de que en las semifinalistas faltaran algunas películas totalmente aclamadas en el círculo internacional.

Esto sucedió, por ejemplo, con la rumana 4 Months, 3 Weeks and 2 Days (2007), que pese a ser una de las cintas más elogiadas del año en todo el mundo no pasó ese primer corte de los Oscar. El problema este año para la Academia es que todo este proceso no se puede desarrollar en persona por culpa de la pandemia.

Así que para evitar problemas de seguridad y de filtraciones han optado por ampliar de 10 a 15 las cintas que serán semifinalistas y no habrá ningún comité adicional que corrija ese listado.

Como el resto de la industria de Hollywood, la Academia también ha tenido que lidiar con el coronavirus y a mediados del año pasado decidió que los Oscar de 2021 se retrasarán dos meses, del 28 de febrero al 25 de abril, para intentar esquivar la pandemia en la medida de lo posible.

Premio a actores. Por otra parte, la premiación del Sindicato de Actores (SAG) ha fijado para el 4 de abril su ceremonia de 2021, justamente para no coincidir con los Grammy. "A lo largo de estos tiempos desafiantes, nuestra industria y nuestros miembros del sindicato han demostrado su creatividad y resiliencia para descubrir nuevos métodos de contar historias”, comenta en un comunicado.

Por detrás de los Oscar y los Globos de Oro, los premios SAG son los más mediáticos de Hollywood, ya que es la noche especialmente dedicada a los actores, por lo que no faltan las estrellas en esa gala.

Cuando la Academia de Hollywood anunció en junio de 2020 que su ceremonia de 2021 se celebraría dos meses más tarde de lo previsto, la industria esperaba que con este movimiento, y con el resto de aplazamientos de la temporada de galardones, se podría esquivar en gran medida el impacto del coronavirus.

Aquel pronóstico ya no parece muy acertado, debido sobre todo a la complicada evolución de la pandemia en Los Ángeles, donde viven unos 10 millones de personas, que ha registrado a lo largo de la pandemia 944.319 casos en total de coronavirus (11.994 solo en las últimas 24 horas) y 12.674 muertes (288 fallecidos en el último día). Por todo ello, es posible que haya más cambios de fecha tras las modificaciones de los Grammy y de los premios SAG.

The Hollywood Reporter señaló en una información sobre la temporada de galardones y de festivales de 2021 que la fecha de los Oscar (25 de abril) parece a salvo por ahora, pero puso entre interrogantes que los Globos de Oro puedan celebrarse el 28 de febrero. Atentos a cualquier cambio de última hora, el panorama general se mantiene en el resto de premios de Hollywood: los del Sindicato de Guionistas WGA (21 de marzo), los del Sindicato de Productores PGA (24 de marzo), los del Sindicato de Directores DGA (10 de abril), y los Spirit del cine independiente. EFE