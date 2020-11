Amenazan cerrar plantas de Petropar

Cuatro sindicatos de funcionarios de Petropar de Asunción y tres de la planta Alcoholera de Mauricio José Troche (Guairá) amenazaron con cerrar estas plantas en caso de que la imputación que pesa sobre sus compañeros no quede sin efecto. Aseguran que los imputados no tuvieron nada que ver con la supuesta contaminación del río Tebicuarymí, que había producido una mortandad de peces. Gerardo Parodi, de Sitrapar, dijo a Última Hora que la planta alcoholera de Mauricio José Troche no tuvo nada que ver en la mortandad de peces, agregando que se debería de investigar mejor la causa de la contaminación, agregando que las denuncias forman parte de una persecución de personas que buscan dañar la imagen de la estatal. “Pedimos a las autoridades que levanten las imputaciones que pesan sobre nuestros compañeros de trabajo, o, de lo contrario, nos veremos obligados a cerrar las fábricas de Troche y Villa Elisa”.