Ameliano concreta el sueño de Copa

Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano, desbordado de emoción habló ayer con Fútbol a lo Grande y se refirió a la épica consagración. “Cuando estaba en la Primera C hace 8 años tenía el sueño de llevar a mi equipo a jugar una copa internacional”.

La V Azulada embolsó 600 millones de guaraníes en concepto de premio y además recibirá 225.000 dólares por su participación a la Suda.

Melgarejo no escapó de la realidad de su club, ya que está en la lucha por la permanencia. “Ayer (viernes) la felicidad fue total, hoy ya es parcial por nuestra situación en el promedio. Ahora buscamos otro milagro para permanecer en Primera División”, destacó. Para mantenerse deberá ganar los dos últimos partidos (vs. Nacional y Guaraní) y esperar que General Caballero, Resistencia y Sol no sumen puntos en las dos fechas. “Nos gustó estar en Primera División y bajar es desaparecer del mapa futbolístico por un buen tiempo. Pero tenemos que ser agradecidos; en los momentos difíciles siempre terminamos festejando”, expresó el mandamás.

Tras la obtención de la Copa de Todos, Ameliano aguarda rival para disputar la final de la Supercopa Paraguay, que se jugará en enero de 2023.