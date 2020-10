Ámbito Mundial

Asia

Anuncian un debut récord en la bolsa

El grupo chino Ant, propietario del gigante de pago en línea Alipay, anunció el lunes que prevé obtener más de 34.000 millones de dólares en una doble operación para cotizar en Hong Kong y Shanghái, en lo que será la mayor salida a bolsa de la historia. En plena rivalidad entre Pekín y Washington, esta suma colosal le permite a China exhibirse como un gigante de la finanza mundial, superando los récords que habitualmente se producían en Wall Street. Hasta la fecha, el récord mundial de salida a bolsa se sitúa en 29.400 millones de dólares, en manos del gigante saudita del petróleo Aramco –que produce el 10% del petróleo mundial– en la bolsa de Riad en 2019. AFP



Argentina - Dólar

CFK pide un gran pacto para la crisis

La ex presidenta de Argentina Cristina Fernández, actual vicepresidenta, expresó el lunes que el “problema de la economía bimonetaria” es el “más grave” que tiene el país, y consideró que “es de imposible solución” sin un acuerdo entre los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales. En una carta, la ex mandataria se refirió a la crisis económica que sufre el país y a otros polémicos asuntos. Esta misiva, con el título , se difunde en la víspera del primer aniversario de su victoria junto a Fernández, día en que además se conmemoran los diez años desde que falleció su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007). EFE



China - Represalia

Pekín sanciona a empresas de EEUU

China anunció el lunes sanciones contra empresas, personas y entidades estadounidenses implicadas en la venta de armas a Taiwán, una isla considerada por Pekín como territorio chino. Un portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian, indicó que los fabricantes de armas Lockheed Martin, Boeing Defensa y Raytheon están concernidos, entre otros, por estas medidas de represalia. EEUU anunció la semana pasada la venta a Taiwán de 135 misiles de defensa capaces de alcanzar China. También decidió vender lanzacohetes por USD 436 millones y equipos de imagen para el reconocimiento aéreo por USD 367 millones, lo que lleva el total de los contratos aprobados a USD 1.800 millones. AFP