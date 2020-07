Ámbito Mundial

Francia

Macron remodela equipo presidencial

Francia cuenta desde ayer con un nuevo gobierno que tendrá la dura tarea de reactivar la economía tras la pandemia del coronavirus y dar un nuevo impulso a la presidencia de Emmanuel Macron a dos años de las elecciones de 2022. El nuevo equipo, dirigido por Jean Castex, miembro de la derecha moderada, deberá encarnar el “nuevo rumbo” político que busca trazar el presidente francés para los próximos meses que, advirtió, serán “muy duros” en el plano económico y social. Macron mantiene a los “pesos pesados”: Jean-Yves Le Drian en Exteriores, Florence Parly en Defensa y Bruno Le Maire en Economía. El ministro de Salud, Olivier Véran, que lideró la batalla contra el Covid, sigue en el cargo. AFP



Encuentro

Trudeau lamenta no ir a reunión en EEUU

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, habló ayer con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y le dijo que “lamenta” no viajar mañana a Washington para participar junto con el presidente estadounidense, Donald Trump, en el festejo de la entrada en vigor del nuevo tratado de libre comercio entre los tres países, T-MEC. La Oficina del Primer Ministro de Canadá dio a conocer ayer el contenido de la conversación entre Trudeau y el presidente mexicano, poco después de saberse que el mandatario canadiense no irá a Washington. Tras lamentar no ir, deseó al presidente mexicano una reunión exitosa con su homólogo de EEUU, según reveló la Oficina del Primer Ministro. EFE



Bolivia

Evo niega acusación por el terrorismo

El ex presidente boliviano Evo Morales tachó ayer de “ilegal e inconstitucional” la decisión de la Fiscalía de su país de acusarle formalmente por supuestos delitos de terrorismo y pedir su detención preventiva. “De manera ilegal e inconstitucional, la Fiscalía de La Paz pretende imputarme por terrorismo con un audio alterado y sin ser notificado”, dijo Morales en Twitter. El exmandatario boliviano, residente en Argentina desde diciembre pasado, sostuvo que la decisión de la Fiscalía es “una prueba más de la sistemática persecución política del Gobierno de facto” en su país. “Pronto volverá la democracia y el Estado de derecho a Bolivia”, añadió el ahora investigado por una grabación telefónica, donde insta a bloquear ciudades. EFE