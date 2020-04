Ámbito Mundial

Brasil

Garantizarán doce millones de empleos

El Gobierno brasileño anunció ayer un programa con el que pretende mitigar los impactos económicos del coronavirus en el país, que permite la suspensión de contratos y la reducción de salarios y jornadas laborales a cambio de un auxilio estatal a obreros. Las medidas evitarán que al menos 12 millones de trabajadores pierdan sus empleos debido a la paralización de empresas afectadas por las medidas restrictivas impuestas por los gobiernos regionales para combatir el Covid-19, según cálculos del Gobierno. El Programa de Emergencia de Mantenimiento del Empleo, anunciado ayer, permite a las firmas bajar sueldos y jornadas de trabajo de sus empleados en un 25%, 50% o 70% por hasta tres meses. EFE



Argentina

Pobreza creció en 2019 y será peor en 2020

La tasa de pobreza en Argentina creció en el segundo semestre de 2019 al 35,5%, impactada por altos índices de inflación y una persistente recesión económica que se agravará este año por los efectos de la pandemia del coronavirus. Según datos difundidos ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la tasa de pobreza urbana registrada entre julio y diciembre pasado estuvo 0,1 puntos por encima de la del primer semestre de 2019 y 3,5 puntos por arriba de la de la segunda mitad de 2018. En tanto, el índice de indigencia se ubicó en el 8%. El informe revela que la tasa de pobreza escala a un estremecedor 52,3% en niños de hasta 14 años y que es del 42,5% entre jóvenes de entre 15 y 29 años. EFE



OMS

Defienden a China por cifras fatales

La Organización Mundial de la Salud (OMS) defendió ayer a China y otros países sobre los que surgieron dudas respecto a la veracidad de sus cifras de contagiados y muertos por Covid-19, y aseguró que los problemas de contabilidad son fruto del colapso de sistemas sanitarios en una emergencia, no por mala fe. “Hay que ser cuidadosos a la hora de acusar a países de no ser transparentes o no cooperar, pues a veces atribuimos falta de transparencia a lo que simplemente son limitaciones naturales”, señaló el directivo para Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan. Agregó que China y otros países asiáticos están en contacto constante con la OMS y comparten datos para responder a la pandemia. EFE