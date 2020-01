Ámbito Mundial

Irán

Ayatolá pide firmeza ante los “enemigos”

El ayatolá Alí Jamenei pidió ayer firmeza y unidad de los ciudadanos frente a sus “enemigos”, después de días de protestas contra el Gobierno en las calles de Teherán, tras el derribo accidental de un avión ucraniano. Fue la primera vez en ocho años que Jamenei realizaba el sermón de la gran oración en la mezquita Mosalla de Teherán. Su presencia es señal inequívoca del momento de tensión interna y externa que vive el país. “Irán mostró que apoya la resistencia y no la sumisión. Aquellos que intentan mostrar otra cosa a la opinión mundial no son honestos”, clamó Jamenei ante una mezquita llena de fieles. Su discurso fue cortado por momentos por una multitud que pedía la “muerte de EEUU” y la “muerte de Israel”. AFP



Venezuela

Denuncian injerencia en China y Caracas

El ministro venezolano de Exteriores, Jorge Arreaza, afirmó ayer en Pekín que EEUU está detrás de las manifestaciones opositoras que se vivieron tanto en su país como actualmente en Hong Kong, un territorio autónomo chino. Arreaza dijo que trató el tema durante una reunión con su homólogo chino, Wang Yi. “Hablamos de los parecidos que hay en este intento de imponer una revolución en Hong Kong, las similitudes son abrumadoras, entre lo que hicieron en Venezuela en 2014 y 2017”, afirmó Arreza. “Las simbologías que usan (los manifestantes) son las mismas y el financiamiento es el mismo. El método de presión sobre los cuerpos de seguridad es el mismo”, enumeró el ministro. AFP



Estudio

86% de ciudadanos de EEUU es feliz

El 86% de los estadounidenses se declara como “muy feliz” o “algo feliz”, un récord a la baja en la historia del país, según la encuesta de Gallup a inicios de diciembre y divulgada ahora, que indica además que la brecha de felicidad entre blancos y no blancos creció. Actualmente, el 42% de ciudadanos de EEUU consultados por su estado emocional se mostraron “muy felices”, mientras que un 44% afirmó estar “algo felices”, totalizando un 86% de ciudadanos felices, cuatro puntos por debajo del reportado en 2008, la última vez que se hizo la pregunta. Además, un 14% definió su estado de ánimo como “no demasiado felices”, mientras que el cuestionario no contempla la respuesta de “nada feliz”. EFE