Ámbito Mundial

Guerra comercial

EEUU y China siguen negociando acuerdo

China y Estados Unidos volvieron a conversar por vía telefónica para tratar de cerrar un acuerdo parcial que zanje, al menos temporalmente, la guerra comercial que mantienen las dos mayores economías del planeta. El viceprimer ministro chino, Liu He, que encabeza la mesa de negociación de China, sostuvo este sábado la conversación telefónica con el representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y el Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. “En las conversaciones telefónicas, las dos partes abordaron de forma constructiva las preocupaciones centrales de cada uno sobre la –primera fase– del acuerdo comercial, y acordaron seguir en estrecho contacto”, apunta brevemente la agencia Xinhua. EFE



Irán

Gobierno advierte que no tolerará caos

Las autoridades iraníes trataron este domingo de justificar el aumento del precio de la gasolina y de desprestigiar a los participantes en las protestas, que se han saldado ya con varios muertos, un millar de detenidos y una amplia destrucción, y advirtieron de que no permitirán que el caos se adueñe del país. El presidente de Irán, Hasan Rohaní, dijo que protestar es un derecho, pero que el Gobierno “de ninguna manera permitirá a nadie crear disturbios o inseguridad”. También el líder supremo, Alí Jamenei, instó a la población a no unirse a las protestas que, aseguró, son llevadas a cabo por “bandidos” y no por la gente común. “Nadie debería ayudar a estos insurgentes”, sentenció en un discurso. EFE



Chile

Cifra de muertos en protestas sube a 23

El número de muertos durante el estallido social que vive Chile desde hace un mes se eleva ya a 23 después de que el viernes por la noche un joven perdiera la vida en una manifestación en la capital, informó el Gobierno. Un histórico acuerdo fue anunciado el jueves por las fuerzas parlamentarias para convocar un plebiscito en abril de 2020 y preguntar a la ciudadanía si quiere cambiar la Constitución. La crisis chilena, que cumple un mes hoy, comenzó por una subida del precio del billete de metro y con los días se convirtió en un clamor contra el desigual modelo económico del país, la represión y el Gobierno, que decretó el estado de emergencia y un toque de queda durante los primeros días. EFE