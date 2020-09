Amazon cancela su serie sobre Hernán Cortés y Moctezuma debido al coronavirus

"Debido a las limitaciones creadas por la pandemia del Covid-19 , Amazon Studios y Amblin Partners no serán capaces de continuar con la producción de nuestra serie sobre Hernán Cortés y Moctezuma", dijeron este jueves estas dos compañías en un comunicado recogido por medios estadounidenses.

"En el momento actual, desafortunadamente, no hay manera de volver a montar esta producción en el futuro cercano para alcanzar la escala y el alcance que esta serie merece. No sentimos nada más que admiración y respeto por Javier Bardem, Tenoch Huerta, Yoshira Escárrega, Gael García Bernal, Diego Luna, Steve Zaillian, y todo el reparto y equipo de esta serie con el que esperamos trabajar de nuevo en el futuro", añadió.

Esta noticia cierra el camino a una producción audiovisual que, bajo el título provisional Cortés y Moctezuma, había despertado una gran expectación tanto por la historia que iba a relatar como por la enorme cantidad de talento latino que había delante y detrás de las cámaras.

Los ídolos mexicanos Diego Luna y Gael García Bernal iban a ser dos de los cerebros detrás de esta serie que se dio a conocer el año pasado cuando se cumplían cinco siglos de la llegada de Hernán Cortés a tierras mexicanas.

Bardem, que ganó el Óscar al mejor actor de reparto por No Country for Old Men (2007), iba a dar vida al conquistador español, mientras que Huerta, al que se la podido ver en Narcos: México o Güeros (2014), fue el escogido para interpretar al legendario emperador azteca Moctezuma.

Esta serie la iban a dirigir los realizadores colombianos Ciro Guerra y Cristina Gallego, quienes fueron nominados al Óscar a la mejor película en lengua extranjera (ahora llamado Óscar a la mejor cinta internacional) por la cinta El abrazo de la serpiente (2015).

El pasado abril, ocho mujeres acusaron a Guerra de diferentes agresiones sexuales, unas denuncias públicas que el cineasta negó.

El guionista Steven Zaillian (vencedor del Óscar por Schindler's List, 1993) recibió el encargo de escribir esta serie de cuatro horas de duración y que se iba a inspirar en un proyecto de Dalton Trumbo (doble triunfador de la estatuilla de la Academia de Hollywood por Roman Holiday, 1953; y The Brave One, 1956).