Alto Paraná: Crean comisión para acompañar revisión de Gobernación

CIUDAD DEL ESTE

En sesión extraordinaria, la Junta Departamental del Alto Paraná solicitó al gobernador el inicio de las gestiones para la realización de una auditoria interna y la contratación de una empresa para la realización de una auditoría externa de la administración de los últimos cinco años correspondiente a la gestión de los ex gobernadores Justo Zacarías Irún y Fernando Schuster. Este último ocupó el cargo en los últimos 8 meses.

Igualmente se aprobó una solicitud a la Contraloría General de la República (CGR) para la realización de la misma tarea. Sobre este punto, el gobernador Roberto González Vaesken en su primera conferencia de prensa confirmó que ya realizó el pedido la semana pasada y que los auditores ya estaban llegando a la casa de gobierno departamental.

Especial. La legislatura departamental igualmente aprobó a pedido del concejal Aldo Florentín, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), la conformación de una comisión especial de concejales para acompañar de cerca el trabajo de auditoría. La integración será definida en la próxima sesión ordinaria.

“La intención es despejar todas las dudas existentes sobre el manejo administrativo de la Gobernación en los últimos cinco años y para ello necesitamos saber a ciencia cierta en números y cifras la realidad de la Gobernación. Se dicen muchas cosas, pero si no tenemos un documento no podemos acusar a nadie de nada”, refirió el edil.

Igualmente se aprobó un pedido dirigido a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, para designar un fiscal para acompañar el trabajo de auditoría, refirió, por su parte, el presidente de la Junta Departamental, Wilberto Cabañas, del Partido Colorado.

Otro pedido aprobado se refiere a una solicitud de informe dirigida al Tribunal de Cuentas, para conocer sobre los juzgamientos de rendiciones de cuentas de los últimos cinco años. “Queremos documentos. No podemos guiarnos por lo que se comenta. Con documentos necesitamos saber esto se hizo, esto no se hizo”.

JUZGADO. Por su parte, el ex gobernador y actual diputado nacional, ingeniero Justo Zacarías Irún, dijo que las rendiciones de cuentas de su gestión correspondientes a los años 2013, 2014, 2015, 2016 ya fueron juzgadas y aprobadas con sentencia definitiva, y en lo que respecta al año 2017 tiene dictamen favorable y espera también una sentencia definitiva en la misma situación en lo que corresponde al 2018.

“Se revisaron todos los documentos y sacaron sentencias definitivas de nuestra gestión. Nosotros dimos un paso adelante”, mencionó.

Se refirió además a su sucesor: “Roberto es una persona de Derecho y sabrá entender que eso ya es cosa juzgada, que está hecho conforme a la ley, con transparencia y seguramente que va a dar la vuelta la página y va empezar a trabajar por el departamento”.

Según Zacarías Irún, él y sus colaboradores están cansados de ofrecerse para trabajar en conjunto con el gobernador electo, “pero no quiere que trabajemos por el departamento y no quiere que lo ayudemos, pero igualmente lo vamos a hacer desde donde estamos sin coordinar, lamentablemente, porque pareciera que no quiere que lo ayudemos”, añadió.