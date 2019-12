Allanan la Comuna de Asunción por denuncia de tráfico de influencias

Según la acción promovida, existiría en la plataforma de mensajería Telegram el grupo Asado de Fin de Semana, conformado por el director de Gabinete, Marcelo Mancuello; Aureliano Servín, de Recursos Humanos (RRHH); Francisco Florentín (ex empleado), y Fernando Arturo Ferreiro Ayala y Alberto Mauricio Ferreiro Paz, sobrinos del actual jefe comunal.

La fiscala Stella Maris Cano, quien tuvo a su cargo el allanamiento de las oficinas de Gabinete y de la Dirección de RRHH, de donde incautó gran cantidad de documentos, aparatos informáticos y de cuyos directores secuestró sus celulares, señaló que se investigará un posible tráfico de influencias en el Municipio.

Precisó que Soares no habló de persona o grupo político en particular, sino de personas innominadas, pero cita a la ex diputada Rocío Casco y a Servín. “Pone en conocimiento del Ministerio Público que estas dos personas fueron denunciadas por Alfredo Guachiré (coprocesado en una causa penal que está juzgando la conducta de Soares), quienes le visitaron en su domicilio y le propusieron que proporcione información relevante y comprometedora contra Camilo y que eso sería recompensado con una ayuda en el proceso judicial que le afecta con contrataciones de estudios jurídicos renombrados, apoyo de la prensa y de una supuesta fiscala que sería amiga de Rocío Casco. Pero no se mencionó el nombre”, explicó.

Resaltó que Soares ya habría presentado videos de YouTube en un programa de televisión denunciando estos hechos y que luego de esa publicación se le acercó Francisco Florentín, ex funcionario municipal, diciendo que se le propuso un acuerdo extralaboral de participar en ese grupo de Telegram. “Le propusieron colaborar con información y copias de cheques y documentos administrativos para establecer un esquema de facturación o recaudación paralela a la municipal”, apuntó. Indicó que se dan nombres de empresas y de licitaciones que se reservan en salvaguarda de las investigaciones. Sentenció que el ex senador Adolfo Ferreiro, hermano de Mario, también es citado como parte de ese esquema.

Sin embargo, expresó que buscarán establecer si estas firmas se prestaron a este tipo de negociado de sobrefacturación o concesiones irregulares, para lo cual también recurrirán a informes de Contrataciones Públicas.

Dijo que si bien no se especifica qué tipo de acuerdo es, se desprende que es una situación relacionada a adjudicaciones con copias de cheques oficiales de la Municipalidad de Asunción, fotografías con fajos de billetes que forman parte de la comunicación grupal. “Al tratarse de una empresa que tiene relación contractual con el Municipio, debemos examinar si los montos están acordes al servicio, si fueron prestados y qué participación tenían esas personas del chat. Dos serían sobrinos del intendente”, dijo.

En los chats de aparentes negociaciones se mencionan a empresas como Zamphiropolos y Ocho A, pero ninguna quiso responder al respecto ante la consulta de ÚH en comunicación con sus oficinas.

DEFENSA

Tras poner sus cargos a disposición, Mancuello y Servín indicaron que todo tiene un trasfondo político. Emilia Yugovich, quien fue la que olvidó llevar la carpeta en el caso que derivó en demanda de Ivesur, asume en Gabinete; en tanto que Francisca Maciel es la directora de RRHH.

Mancuello negó cualquier tipo de acusación y aseguró: “No cometimos ningún ilícito en ninguna parte de la gestión. No soy parte de ningún grupo en Telegram. Para mí no existe”. Por su parte, Servín apuntó que se desempeñó como secretario de organización del PMAS y Guachiré fue secretario de Finanzas y que se retiraron de esa nucleación política tras comprobar hechos de corrupción perpetrados por Soares, de quien dijo se vendió al cartismo, proveyendo información íntima de organizaciones de izquierda y de los trabajadores.

Concluyó que no recuerda haber planteado a nadie que provea datos contra Camilo para incriminarlo en ninguna causa y que ello no se ajusta a la realidad, conocen muy bien su perfil, ya que ellos “lo construyeron políticamente”.

El director de Asesoría Jurídica de la Comuna asuncena, Juan Carlos Ramírez Montalbetti, indicó que colaborarán con todas las solicitudes que haga el Ministerio Público en este sonado caso, debido a que está en juego la imagen de la administración municipal, del intendente y de la misma institución. “Es enorme la documentación llevada por la Fiscalía, ya que son de varias direcciones”, concluyó.



Chat. En los screems se observa la existencia de un grupo denominado Asado de Fin de Semana, donde se ven nombres de altos funcionarios municipales y parientes del intendente Mario Ferreiro. También se tienen conversaciones que indican nombres de empresas que suelen ser adjudicadas en grandes obras, copias de cheques oficiales de la institución municipal y elementos que dan a suponer la existencia de negociados con licitaciones.